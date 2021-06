Rechter schrapt veroordeling Bill Cosby, mag cel verlaten

Cosby was in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Volgens hoogste rechtbank van de Amerikaanse staat Pennsylvania was het proces oneerlijk, omdat er bij de veroordeling gebruik is gemaakt van een verklaring die nooit tegen Cosby gebruikt had mogen worden.

De verklaring was afgelegd in een civiele zaak van Andrea Constand, de vrouw die hem beschuldigde van seksueel misbruik. Bruce Castor, de openbaar aanklager destijds, zou hem beloofd hebben dat de verklaring niet tegen hem gebruik zou worden.

Tientallen vrouwen

Cosby is in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van minimaal drie jaar en mogelijk tien jaar, waarvan hij tot nu toe twee jaar heeft uitgezeten. Een jury had de 81-jarige komiek eerder schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van Constand in zijn huis in 2004 met ongeïdentificeerde pillen. Zij was een van de tientallen vrouwen die de The Cosby Show-acteur had beschuldigd van seksueel misbruik.

Eerder oordeelde een lagere rechter dat de afspraak om Cosby niet te veroordelen ongeldig was, onder meer omdat er geen documentatie van is gevonden. Ook twijfelde de rechter aan het verhaal van Castor, die de deal met Cosby sloot. De openbaar aanklager kwam later wereldwijd in het nieuws als één van de advocaten van oud-president Donald Trump tijdens zijn afzettingsprocedure.

In mei werd Crosby voor de tweede keer borgtocht afgewezen, nadat hij weigerde mee te doen aan een behandeltraject voor zedendelinquenten. Hij zei dat hij alle soortgelijke behandelingen zou weigeren en nooit en ten nimmer schuld zou erkennen, ook als hij daardoor de volledige celstraf van tien jaar moest uitzitten.

#Metoo-beweging

De acteur en stand-up-comedian was de eerste persoon die naar aanleiding van de #MeToo-beweging door een rechter is veroordeeld. De pionierende zwarte acteur werd in de jaren tachtig wereldwijd beroemd als de gezellige familieman en grappenmaker dokter Cliff Huxtable in de serie The Cosby Show. Zijn rol leverde hem de bijnaam ‘vader van Amerika’ op.

De hoogte die hij als all-American-beroemdheid acteur wist te bereiken, maakte zijn val des te dramatischer. Volgens zijn aanklagers gebruikte Cosby zijn status als familieman vaak om jonge vrouwen te manipuleren en deed zich voor als zijn mentor, voordat hij ze uiteindelijk misbruikte.

Zijn veroordeling wordt algemeen beschouwd als een mijlpaal van de #MeToo-beweging, die machtige mannen in Hollywood en daarbuiten tot verantwoording roept voor systematisch seksueel wangedrag en machtsmisbruik.

