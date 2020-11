Rechter gaat uitzending documentaire Nicky Verstappen zondagavond niet verbieden

De rechtbank gaat de uitzending niet verbieden van de documentaire ‘De zaak Nicky Verstappen: Achter de schermen bij het politieonderzoek’ die gepland staat voor uitzending op zondag- en maandagavond op RTL4.

Jos B. probeerde via een kort geding de uitzending te voorkomen. Hij vindt dat hij ten onrechte als dader wordt neergezet, want hij is verdachte. De zaak loopt namelijk nog in hoger beroep.

De rechter wees zondagmiddag zijn verzoek af. Volgens haar is de privacy van B. voldoende geborgd. Hij komt onder meer niet herkenbaar in beeld, er wordt duidelijk gezegd dat hij verdachte is en aan het eind wordt kenbaar gemaakt dat er nog hoger beroep komt.

De 58-jarige B. is op 20 november door de rechtbank in Maastricht veroordeeld voor het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky in 1998, die daardoor is overleden. Zowel het Openbaar Ministerie als B. ging in hoger beroep tegen de veroordeling van 12,5 jaar cel.

Documentaire

No Pictures Please, een bedrijf van presentator Ewout Genemans en RTL, was al tijden bezig bezig met de documentaire. Dat was bekend, ook bij de advocaten van B. Genemans liep drie jaar lang mee met het rechercheteam. Wanneer het op tv uitgezonden zou worden, is pas deze week via het tv-programma RTL Boulevard bekendgemaakt. Genemans noemt het in een eerste reactie “heel fijn” dat de uitzending door kan gaan. “Maar eigenlijk had ik niet anders verwacht.”

Afgelopen vrijdag werd tijdens het tv-programma Beau (ook RTL4) Jos B. “tot drie keer toe dader genoemd, in plaats van verdachte”. Daarom is op het laatste moment besloten tot dit kort geding, zei advocaat Adi van Koningsveld in de rechtbank. Ook stelt zij dat de “sfeermakende documentaire met tranen en muziek eronder” een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van B. Haar verzoek om de documentaire vooraf te bekijken, werd geweigerd.

Openbare informatie

Volgens de advocaat van No Pictures Please is enkel gebruik gemaakt van reeds openbare informatie. Bovendien noemt hij het apart dat B.’s advocaat tijdens de strafzaak, Gerald Roethof, zelf ook heeft aangekondigd met een “tegendocumentaire” te komen in deze zaak, gemaakt door zijn zus Machteld.

Volgens Roethof moeten beide zaken los van elkaar gezien worden. Van Koningsveld meent dat “RTL4 best wel in de plaats hiervan een leuke kerstfilm kan opzetten”.

