Rechter blokkeert huisuitzetting in toeslagenaffaire

De rechtbank Oost-Brabant heeft de Belastingdienst opdracht gegeven een gedupeerde ouder in de toeslagenaffaire onmiddellijk een extra voorschot te betalen. De ouder had de zaak aangespannen omdat zij met huisuitzetting werd bedreigd, omdat zij haar huur niet kan betalen. De Belastingdienst weigerde een voorschot te geven en liet het aankomen op een rechtszaak, terwijl hij wist dat de ouder met haar kinderen op straat zou belanden.

De betreffende ouder is al in mei van dit jaar erkend als gedupeerde in de toeslagenaffaire, en heeft al een eerste bedrag aan compensatie ontvangen. Omdat destijds de regering nog werkte aan het overnemen van schulden van gedupeerden, is dat geld direct opgegaan aan het aflossen van schulden. Voor het overige deel van haar schade moest de ouder zich melden bij de speciaal daarvoor opgerichte Commissie Werkelijke Schade (CWS).

Trouw en RTL Nieuws onthulden vorige maand al dat die commissie overspoeld wordt door aanvragen van gedupeerden, waardoor de wachttijd is opgelopen tot meer dan een half jaar. Ondanks maanden van overleg liet uiteindelijk de CWS weten dat de gedupeerde ouder moest afwachten, en de Belastingdienst verwees haar door naar de CWS.

Schade onvoldoende onderbouwd

Tijdens de zitting vorige week stelde de Belastingdienst nog te willen kijken of het toch mogelijk was een voorschot te geven. Maar uiteindelijk stelde de fiscus dat het moest wachten op een advies van de CWS. Die vond haar schade onvoldoende onderbouwd, maar gaf ook aan pas over twee weken een advies te kunnen geven – pas nadat uithuiszetting al zou plaatsvinden.

Een woordvoerder van de CWS laat weten niet inhoudelijk op de zaak te willen ingaan. Hij stelt dat de commissie ‘niet bedoeld is om zaken zoals een dreigende huisuitzetting of andere noodsituaties op te lossen’. Voor acute nood bij gedupeerden verwijst hij naar de Belastingdienst, of de gemeente.

De voorzieningenrechter maakt gehakt van de opstelling van zowel de Belastingdienst, als de CWS. In een nog niet gepubliceerd vonnis, in handen van Trouw en RTL Nieuws, stelt de rechter dat de gedupeerde ouder haar schade dusdanig heeft onderbouwd ‘dat redelijkerwijs kan worden aangenomen’ dat er meer schade moet worden vergoed.

Geen hoger beroep mogelijk

Volgens de rechter had de Belastingdienst zich niet afhankelijk hoeven maken van het advies van de CWS: de wet geeft de bevoegdheid om een voorschot te verlenen. Omdat de zaak dermate spoedeisend is, moet de fiscus haar een voorschot geven waarvan zij drie maanden haar huur, energiekosten en autokosten kan betalen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep of verzet mogelijk.

Advocaat Pejman Salim, die de gedupeerde bijstaat, heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. “Het is kwalijk, na alles wat er gebeurd is in de toeslagenaffaire, dat de Belastingdienst het op een rechtszaak laat aankomen. Dat ze bereid zijn een vrouw en haar kinderen uit huis te laten plaatsen. Zij zijn er niet geweest om de gedupeerde ouder te helpen, maar alleen om het eigen juridische gelijk te halen.”

Salim is teleurgesteld dat staatssecretaris Alexandra Van Huffelen (Toeslagen) de mogelijkheid om in te grijpen niet heeft benut en niet ingreep in de bureaucratie. “Ze hééft de bevoegdheid om in schrijnende zaken – zoals in dit geval een dreigende huisuitzetting – te voorkomen. Dat heeft ze niet gedaan.”

