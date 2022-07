Rechtbank legt drie keer levenslang op in liquidatieproces Eris

Volgens de rechtbank Midden-Nederland, voor dit proces uitgeweken naar de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol, was er sprake van “een criminele organisatie, die zich fulltime met het plegen van liquidaties bezighield, zo nodig 24 uur per dag”. De berichten waarin werd gesproken over de moordplannen waren “huiveringwekkend”. Veel moordopdrachten kwamen volgens de rechtbank vermoedelijk van Ridouan Taghi en werden uitgezet bij de organisatie “die over leven en dood meende te kunnen beschikken” en waarin Delano - Keylow - R. “een spilfunctie had”. “Hij zag liquidaties als een verdienmodel.”

In deze strafzaak, die over vijf moorden en meerdere pogingen daartoe gaat, had het OM vijf keer levenslang geëist. De 34-jarige Willem B. kreeg uiteindelijk dertig jaar opgelegd in plaats van levenslang.

Bij verschillende verdachten vielen de straffen fors lager uit dan door het Openbaar Ministerie is geëist. De 74-jarige Greg R., die wordt gezien als een soort godfather en prominent lid van de motorclub, hoorde levenslang eisen maar de rechtbank veroordeelde hem tot een celstraf van zes jaar en negen maanden. De rechtbank ziet namelijk geen bewijs voor zijn betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Een andere opvallende uitspraak is de vrijspraak van twee verdachten na eisen van 24 jaar en 22 jaar en de veroordeling tot één jaar cel van Ferhan Y. en Marciano M., na een eis van respectievelijk 26 jaar en 25 jaar.

De omvangrijke moordzaak kwam in een stroomversnelling toen Tony de G. besloot over te lopen naar justitie en kroongetuige werd. Hij hoorde tien jaar cel eisen en kreeg deze straf ook opgelegd, in ruil voor zijn bekentenissen.

De vermeende moord-opdrachtgever Ridouan T. stond overigens niet terecht in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo. Daarin is vorige week tegen hem en vier medeverdachten een levenslange gevangenisstraf geëist.

Eris is met 51 zittingsdagen, 21 verdachten en 19 zaken en complex proces. Vijf vragen ter verduidelijking.

Wat is de relatie met Caloh Wagoh

Eris is sterk verbonden met de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh. De president van de club, Delano R., nam moordopdrachten aan en liet deze uitvoeren door leden van zijn club en door anderen.

Deze leden staan ook terecht. De kroongetuige is eveneens afkomstig uit de motorbende.

Wat is het bewijs tegen hoofdverdachte Delano R.?

Bewijs komt onder meer van berichten op pgp-telefoons. Een groot aantal berichten is ontsleuteld zodat rechercheurs een goed beeld kregen van gesprekken tussen Delano R. en mensen rond Ridouan T., onder wie T. zelf. Maar R. is zelf ook verantwoordelijk voor een deel van het bewijs. Met een andere telefoon heeft hij filmpjes en foto’s gemaakt van chats op een pgp-telefoon. Die gingen over moordopdrachten.

In de ontsleutelde en gefilmde berichten zijn de namen van T. en R. niet zichtbaar. Zij gebruiken schuilnamen. Het OM twijfelt niet wie er achter namen schuil gaan.

Daarbij zijn er de verklaringen van de kroongetuige. “Uit de kluisverklaringen van Tony de G. blijkt dat Delano R. de rol van moordmakelaar heeft opgepakt voor Ridouan T.”, zegt de officier van justitie. “Hij lijkt opdrachten aan te nemen van meerdere groeperingen, maar in elk geval van T.”

Wat zegt Delano R. daar zelf van?

De advocaat vindt de verklaringen van de kroongetuige onbetrouwbaar en zegt dat niet zeker is dat de pgp-telefoon die is gefilmd van Delano R. is.

Zelf zegt R. dat hij bezig was met een documentaire over liquidaties en daarom de beelden heeft gemaakt, van een telefoon die dus niet de zijne is. Zo uit de lucht gegrepen als het klinkt, zijn de beweringen over de documentaire niet. Delano R. heeft in 2016 gewerkt aan een documentaire over de nieuwe penoze. Hij heeft er zelfs subsidie voor gekregen. De rechtbank vindt de verklaring niet geloofwaardig.

Hoe komen die moordopdrachten tot stand?

Volgens de kroongetuige heeft T. een liquidatielijst met mensen die hem in de weg zitten. Als iemand van de lijst moet verdwijnen, neemt T. contact op met R. Er worden afspraken gemaakt over de tarieven. Een moord levert tussen de 70.000 en 100.000 euro op. Dat hangt onder meer af van het slachtoffer en het voorbereidende werk. Zorgt de groep rond T. zelf voor wapens en vluchtauto’s, dan gaat dat van de prijs af. “Er zit dus echt een businessmodel onder”, aldus het OM. Van het geld dat R. ontvangt, moeten ook de uitvoerders nog worden betaald. Bekend is dat de moordenaars van Jair Wessels elk 10.000 euro kregen.

Wat is nu het verschil tussen Marengo en Eris.

Eris begint waar Marengo eindigt. Dat is op het moment van de vergismoord op Hakim Changachi, op 12 januari 2017 in Utrecht. Het echte doelwit woonde in dezelfde straat. Nabil B. was betrokken bij deze vergismoord. Hij schaduwde het echte doelwit en gaf informatie door. Als vervolgens de verkeerde wordt vermoord, zit hij in de problemen omdat hij de familie Changachi goed kent. B. stapt daarop naar de politie en wordt kroongetuige in het Marengoproces.

De chauffeur bij de vergismoord is Justin Jap Tjong. Hij moet meewerken om de moord alsnog te plegen. Dat weigert hij. Zijn weigering heeft een hoge prijs. T. zet hem op de dodenlijst. De opdracht wordt gegeven aan Caloh Wagoh die vanaf dat moment verandert in een moordbrigade. Hier begint Eris.

Tijdlijn van de vijf liquidaties: 31 januari 2017 De 25-jarige Justin Jap Tjong is de chauffeur bij de vergismoord op Hakim Changachi. Hij moet het karwei afmaken, wat hij weigert. Een schutter vuurt op straat in Amsterdam tientallen kogels op hem af. Op deze manier bewijst Caloh Wagoh zichzelf als moordbrigade aan T. 17 april 2017 De 39-jarige Farid Souhali wordt klemgereden op een parkeerplaats in Den Haag. Een schutter pakt een automatisch vuurwapen en schiet hem dood. Souhali had een autoverhuurbedrijf, maar dat zou een dekmantel zijn voor drugshandel. De opdracht komt volgens de rechtbank vermoedelijk van T. 7 juli 2017 Op een parkeerplaats bij station Breukelen neemt een man de 30-jarige Jair Wessels onder vuur met een automatisch wapen. Als dat vastloopt, pakt de man een handwapen en schiet Wessels dood. Kroongetuige Tony de G. is hierbij aanwezig. De moordopdracht zou van Ridouan T. komen. De reden: een partij gestolen drugs. 25 juli 2017 Terwijl hij zijn auto parkeert, wordt de 41-jarige Zeki Yumusak doodgeschoten in Rotterdam-Zuid. Net als Souhali had Yumusak een autoverhuurbedrijf en zou hij actief zijn in de drugshandel. De opdracht zou komen van een Turkse drugsbaas. Yusemak is een oude vriend van kroongetuige Tony de G. Hij moest aanvankelijk de moord uitvoeren, maar weigert. Als de moord toch wordt gepleegd, stapt De G. naar justitie en biedt zich aan als kroongetuige, in ruil voor strafvermindering. 21 september 2017 In Spijkenisse overlijdt de 55-jarige Belg Stefaan Bogaerts. Hij wordt onder vuur genomen nadat hij zijn auto heeft geparkeerd. Bogaerts was de baas van een containerbedrijf. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het verlies van meer dan 700 kilo cocaïne in de haven. De opdrachtgever voor deze liquidatie is onbekend.

