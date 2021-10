Realiseerde Wopke Hoekstra zich niet dat hij jarenlang investeerde via een belastingparadijs?

Was Wopke Hoekstra voordat hij in 2017 minister van financiën werd vooral naïef en onverschillig over zijn investering in Afrikaanse safariparken? De demissionaire CDA-minister investeerde zeven jaar via een van de grote belastingparadijzen ter wereld, de Britse Maagdeneilanden.

De vraag blijft hangen, vooral omdat Hoekstra zegt zich niet te hebben gerealiseerd dat zijn investering via een belastingparadijs liep. Hij opereerde binnen ‘de regels van de wet’, en wilde hiermee alleen een vriend met een goed doel helpen. Uiteindelijk investeert Hoekstra vanaf 2009 via de brievenbusfirma voor 26.500 euro in safariparken in Afrika. Zijn vriend zette deze parken op om lokale werkgelegenheid te creëren.

Dat de investering via een brievenbusfirma zou lopen, ontging Hoekstra niet alleen bij de start, maar ook de jaren daarna. Hij verklaart tegelijkertijd de investering jaarlijks keurig bij de belasting te hebben opgegeven. Maar vraagt de Belastingdienst niet waar zo’n bedrijf is gevestigd, al was het maar om te bepalen of er dubbele belasting wordt betaald? De vestigingsplaats staat bovendien gewoon op het officiële bewijs van deelneming in het bedrijf, zoals andere investeerders verklaren.

De bewindsman zegt bijzonder weinig te hebben geweten van zijn voormalige investering. Daar had hij zich ‘achteraf’ beter in moeten verdiepen. Hij verklaart alleen de eerste oprichtingsbijeenkomst te hebben bezocht, geen enkele andere investeerder te kennen en zelfs nooit de mailings en jaarverslagen van het bedrijf te hebben gelezen. Het is opmerkelijk, dat iemand investeert in een goed doel, maar daar vervolgens jarenlang nul belangstelling voor heeft.

Ik heb mij 12 jaar geleden niet gerealiseerd waar het bedrijf gevestigd was. Daar had ik mij achteraf natuurlijk beter in moeten verdiepen. 6/6 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) 3 oktober 2021

Vanaf 2013 komen de eerste onthullingen van het wereldwijd samenwerkende journalistencollectief ICIJ naar buiten, over grootschalige belastingontduiking via wat vanaf dat moment belastingparadijzen gaan heten. Daar vallen ook de Britse Maagdeneilanden onder. Wereldwijd ontstaat discussie over belastingontwijking en -ontduiking, en hoe dit aan te pakken. Dat ontgaat de andere investeerders in de safariparken niet. Zij verklaren tegenover de onderzoeksjournalisten van Trouw, FD en Investico dat er sindsdien discussie was over de vraag of ze niet moesten vertrekken van de omstreden Maagdeneilanden. De eerste stappen hiervoor zijn overigens recent gezet. Ook van deze discussie zegt Hoekstra niet op de hoogte te zijn geweest.

Niet verplicht om dit te melden

In de Eerste Kamer is vanaf 2013 geregeld over de belastingparadijzen en de aanpak ervan gesproken. Hoekstra was daar sinds 2011 senator namens het CDA en vice-voorzitter van de commissie financiën. Blijkbaar heeft hij zich evenmin als senator gerealiseerd dat hij deelnemer was in zo’n omstreden brievenbusfirma op de Maagdeneilanden.

In zijn periode als CDA-senator heeft hij deze investering ook niet aangemeld. Niet in 2011 bij zijn aantreden in de Eerste Kamer, en ook niet sinds in 2013 de eerste publicaties over belastingparadijzen naar buiten kwamen. Het was volgens Hoekstra niet verplicht dit te melden, wat klopt volgens de reglementen van de Eerste Kamer.

In zijn senaatsperiode was bovendien geen sprake van enige vorm van belangenverstrengeling, zegt de minister, omdat hij destijds geen woordvoerder financiën was en dus niet in de Eerste Kamer over de aanpak van belastingparadijzen sprak.

Maatschappelijke verontwaardiging

Hoekstra deed afstand van zijn deelname in de brievenbusfirma vlak voor zijn benoeming als minister, na een gesprek over zijn financiële belangen met de landsadvocaat. De vraag is waarom hij dat niet eerder al deed? Het was misschien niet expliciet en juridisch tegen de wet om via brievenbusfirma’s in belastingparadijzen te investeren, maar sinds 2013 kunnen daar wel morele vraagtekens bij worden gezet. Het was sindsdien volstrekt duidelijk hoe ondermijnend deze belastingparadijzen zijn voor het in stand houden van sociale en publieke voorzieningen.

De minister lijkt zich onvoldoende te hebben gerealiseerd dat de maatschappelijke verontwaardiging over belastingparadijzen met deze constructie een keer op hem, als politicus, zou kunnen terugslaan. Sinds zijn aantreden in 2017 is Hoekstra zelf als minister van financiën verantwoordelijk voor het tegengaan van deze belastingparadijzen en voert daarover ook in internationaal verband geregeld het woord. Recent liet hij de Kamer weten dat hij zich beraadt over een verbod op trustbedrijven. De oppositie heeft inmiddels de nodige vragen gesteld. Hoekstra zal zich hierover deze week in de Tweede Kamer moeten verantwoorden.

