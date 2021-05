Raketaanval op gebouw in Gazastrook met kantoren internationale media

Een raketaanval heeft in de Gazastrook een gebouw getroffen met kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press en nieuwszender al-Jazeera. Een getuige zegt dat het pand is ingestort.

De eigenaar zou voorafgaande aan de aanval zijn gewaarschuwd dat Israël een raketaanval zou uitvoeren. Daardoor konden mensen uit de toren worden geëvacueerd. In het gebouw bevonden zich naast internationale media ook kantoren van andere organisaties en appartementen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.

Israël en militante Palestijnen bestoken elkaar al dagen. De Israëlische strijdkrachten zeggen dat sinds maandag meer dan 2000 raketten zijn afgevuurd vanuit de Palestijnse enclave aan de kust. Israël reageerde door op grote schaal luchtaanvallen uit te voeren op doelen in het gebied.

Later meer.

