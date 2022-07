Radio om te luisteren? Nee, een belevenis met bier en publiek

Gaston Crolla uit Leusden heeft de twee ‘bergjes’ die het peloton opfietst – twee cols van de buitencategorie – zelf ook eens bedwongen. “Dan is het is extra indrukwekkend om te zien hoe die jongens dat doen; zo makkelijk en snel. Het leek me leuk om dat vandaag eens samen met mijn zoon te beleven in het Tourcafé.”

Zoon Koen van 28 leek dat een prima idee. Hij staat aan een statafel met daarop twee biertjes in plastic bekers. “Een beetje als voetbal kijken in de kroeg.”

Ronald de Niet uit Vlaardingen is hier vooral om ‘BN’ers te koekeloeren’, lacht hij. Inderdaad zijn presentator Henry Schut, analist Danny Nelissen en muzikant Lucas Hamming vandaag op aanraakafstand. De Niet heeft een vrije dag en de zomer is voor hem onlosmakelijk verbonden met de Tour. “Ik luister er altijd naar op de radio en wilde wel eens zien hoe het programma nou gemaakt wordt.”

Reuzecamper met een gele luifel

In het midden van de hoge hal van archief en museum Beeld en Geluid in Hilversum is sinds vorige week een heus Frans decor verrezen. Het is de locatie voor het ‘NPO Radio 1 Tourcafé’ waar vanuit het NOS-programma Radio Tour de France de laatste week van het sportevenement uitzendt. De presentatoren zitten in een glazen studio, die voor de gelegenheid is vermomd als reuzecamper met een gele luifel.

Dat was een ideetje van presentator Robbert Meeder, die het Tourcafé drie jaar geleden initieerde. “Het begon in 2018, toen we onze finale-uitzending vanaf de Champs-Élysées maakten. We zaten daar heel knullig onder een partytent waar we met plakband twee A4’tjes met ‘Radio Tour de France’ aan hadden vastgeplakt. Nou, wat dat teweeg bracht… Het trok enorm veel bekijks. Mensen maakten foto’s, zeiden bewonderend: oh, daar luisteren we al jaren naar! Daar is het idee ontstaan.”

Lang verhaal kort: Meeder initieerde het Tourcafé en het werd een succes. Dit is de tweede keer na de eerste editie in 2019. Er komen dagelijks 200 tot 250 mensen op af, meldt de NPO.

Portie vakantiegevoel

Wat maakte radio kijken zo populair? Behalve het Tourcafé trekken de uitzendingen van de Top2000 ook een hoop publiek, net als – vooral vroeger – het Glazen Huis tijdens Serious Request van 3FM. “Het is samen iets beleven”, denkt Robbert Meeder. “En in het geval van het Tourcafé komen mensen ook nog een portie vakantiegevoel ophalen.”

Hoogleraar Media en Journalistiek Marcel Broersma van de Rijksuniversiteit Groningen vindt het lastig te zeggen of dit soort evenementen er nu meer zijn dan eerst. Wel ziet hij in zijn algemeenheid dat de grenzen van de ouderwetse media – tv, radio, krant – vervagen. “Het is ondertussen normaal om radio via de app op je telefoon te luisteren en ondertussen Twitter mee te lezen, bijvoorbeeld.”

Het in beeld brengen van radio door camera’s is ondertussen gemeengoed geworden. Broersma denkt dat het daadwerkelijk intensief kijken ervan iets is voor een niche-publiek. Het is volgens hem vooral een manier om beelden achter de hand te hebben als er een opvallend moment in het radioprogramma zit. “Dan kun je die achteraf delen op sociale media of op televisie. Daar zie je dat die mediavormen inderdaad weer door elkaar lopen.”

Een enkele keer gaat dat te ver, vindt Robert Meeder. “Het radioprogramma De Nieuws BV werd ook ’s middags op tv uitgezonden. Ik hoorde de presentator eens zeggen: ‘Tot zover de uitzending, het volgende uur gaan we op de radio verder’. Oef, dat raakte me in mijn radiohart. Tuurlijk mag je er rekening mee houden dat het óók op beeld komt, maar de radio moet voorop staan.”

