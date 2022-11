Raad van State veegt vrijstelling op stikstofregels voor de bouw van tafel

De vrijstelling voor de bouw op stikstofregels voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Die bouwvrijstelling mag daarom niet gebruikt worden bij bouwprojecten, oordeelt de Raad van State in de zaak rond het zogeheten Porthos-project.

Daarmee is de bouwvrijstelling van tafel, concludeert de Raad van State. Maar dat betekent niet dat er nu een algehele bouwstop geldt. Net als vóórdat de bouwvrijstelling werd ingevoerd, in juli vorig jaar, blijft het mogelijk om per project onderzoek te doen naar de gevolgen van de stikstofuitstoot. Dit staat in een tussenuitspraak van de Raad van State.

Porthos niet van de baan

Het Porthos-project maakt de opslag mogelijk van CO 2 uit het Rotterdamse havengebied in lege gasvelden onder de Noordzee. Voor het project is gebruikgemaakt van de bouwvrijstelling. Nu de vrijstelling niet gebruikt mag worden, loopt het project vertraging op, maar is het niet van de baan. Voor het project moet een individuele beoordeling van de stikstofgevolgen worden gemaakt.

Die is er al, maar dat onderzoek is te laat in deze procedure ingediend. Daarom heeft de Raad van State nu eerst een tussenuitspraak gedaan en de bezwaarmaker, milieuorganisatie MOB, zes weken de tijd gegeven om alsnog op het onderzoek te reageren. Daarna zal de Raad van State de behandeling van de zaak Porthos voortzetten en later een einduitspraak doen.

Voor Porthos moet een CO 2 -pijpleiding aangelegd worden. Dat kan niet zonder een bouwschip dat stikstof uitstoot. De vrijstelling maakte het mogelijk dat Porthos de pijp op de zeebodem toch mocht gaan aanleggen. Maar volgens de Raad van State deugt die vrijstelling niet.

Binnen de perken

In de uitspraak in de Porthos-zaak veegt de Raad van State meteen de hele bouwvrijstelling van tafel. Die biedt te weinig zekerheid dat beschermde natuurgebieden schadevrij blijven. De maatregelen die het kabinet tegelijk met het invoeren van die vrijstelling nam, zijn nog niet uitgevoerd en of die gaan werken, staat niet vast. Daardoor kunnen die maatregelen volgens Europees recht niet dienen als onderbouwing van de vrijstelling, stelt de raad. Wat ook niet helpt, is dat die vrijstelling onbeperkt kon worden ingezet.

Met deze uitspraak komt een groot aantal bouwprojecten op losse schroeven te staan. Die projecten konden profiteren van een vrijstelling die in juli 2021 werd ingevoerd om de bouw te vrijwaren van de gevolgen van een andere uitspraak van de Raad van State, in mei 2019, die het hele Nederlandse stikstofbeleid onderuit haalde. De bouw viel toen grotendeels stil.

De vrijstelling die vorig jaar van kracht werd, hield in dat de tijdelijke stikstofuitstoot in de fase van het slopen en bouwen niet meetelt in de totale uitstoot van een project. Daarvoor hoefde sindsdien dan ook geen natuurvergunning te worden aangevraagd. Alleen voor wat er uitgestoten wordt als het project klaar is, moest nog berekend worden of die binnen de perken zou blijven.

Dat bood met name woningbouwprojecten veel soelaas: zeker een gasloze woning stoot nauwelijks stikstof uit. Als voor een project ook nieuwe wegen nodig zijn, ligt het anders: de stikstofuitstoot van wegen, ook na de aanlegfase, telt wel mee. Maar nu de Raad van State een streep zet door de vrijstelling, dreigt ook de woningbouw zelf weer in de knel te komen. Per project moeten nu weer precieze berekeningen worden gemaakt.

Stikstofbeperkende maatregelen

Voor kleine en middelgrote woningbouwprojecten konden de gevolgen weleens meevallen, bleek eerder deze maand uit een analyse van vakblad Cobouw. Projecten van onder de honderd woningen blijven met hun stikstof ook in de sloop- en bouwfase doorgaans onder de geldende normen, blijkt uit de berekeningen van Cobouw. Daardoor hoeven er geen stikstofbeperkende maatregelen te worden genomen en krijgt zo’n project gewoon een natuurvergunning.

Als de projecten groter worden of dicht bij een Natura 2000-gebied liggen, worden de stikstofnormen wel overschreden. Maar, zo blijkt ook uit de Cobouw-analyse, het kan van project tot project verschillen hoe die normen uitpakken, en of het vervallen van de vrijstelling gevolgen heeft voor de bouw.

