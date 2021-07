Quinsy Gario uit Bij1 gezet vanwege signalen ‘dat niet iedereen zich veilig voelde’

Kunstenaar en activist Quinsy Gario is uit Bij1 gezet door het partijbestuur. Gario was de nummer twee op de lijst voor de Kamerverkiezingen en de eerste vervanger van Sylvana Simons. Volgens een woordvoerder is Gario’s lidmaatschap ingetrokken vanwege “signalen dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij. En dat had te maken met Quinsy.”

Bij1 liet het advocatenbureau Van Overbeek De Meyer de zaak onderzoeken. Volgens de woordvoerder is het bestuur ‘geschrokken’ van de resultaten. Daarom volgde de partij het advies op om Gario’s lidmaatschap in te trekken. “Zijn lidmaatschap was niet goed voor de organisatie. Bij1 draait volledig om mensen, wij willen dat mensen zich veilig voelen binnen de partij.” De partij laat zich niet uit over de aard van de over Gario ontvangen signalen.

Gario zegt dat de afgelopen tijd geprobeerd is om “mijn bestaan binnen de partij te bemoeilijken.” Hij had juist zelf ‘pestgedrag en machtsmisbruik’ binnen de partij aan de kaak willen stellen, al wil hij er niet over speculeren of dat een reden is waarom hij uit de partij is gezet.

Gario kan nog bezwaar maken

Verder zegt Gario dat hij, ondanks aandringen, geen kans heeft gehad om zijn verhaal te doen bij de onderzoekscommissie, en dat hij officieel nog niets heeft vernomen over de uitkomsten van het onderzoek. Volgens de Bij1-woordvoerder wil het bestuur het onderzoek komende maand met Gario bespreken. Hij kan nog bezwaar maken tegen de opzegging van zijn lidmaatschap. De partijwoordvoerder benadrukt dat Bij1 het belangrijk vindt dat het gesprek over het onderzoek alsnog plaatsvindt.

Gario zegt te balen dat het conflict is ontstaan binnen de partij. “Vrijwilligers hebben zich de afgelopen tijd uit de naad gewerkt en vertegenwoordigers hebben zich hard voor Bij1 ingezet. Dat wordt door deze actie teniet gedaan. Het laatste wat ik wil is dat racistisch Nederland gaat juichen over ruzie in de partij.”

Hij zou de eerste vervanger van Sylvana Simons zijn

Quinsy Gario werd de afgelopen jaren bekend als kunstenaar, dichter en activist. Hij viel vooral op door zijn rol in het antiracismedebat en zijn bijdragen aan Zwarte Piet is Racisme. Als kandidaat-Kamerlid voor Bij1 wilde hij racisme en geweld tegen zwarte mensen bestrijden.

Bij1 haalde bij de Kamerverkiezingen van 17 maart 1 zetel, die bezet wordt door Sylvana Simons. Mocht zij – tijdelijk – een stap terug doen, dan zal Gario haar eerste vervanger zijn. De Kiesraad kijkt niet naar partijlidmaatschap, maar naar de plek op de kieslijst. Een tijdelijk verlof van Simons is geen theoretische situatie, onlangs maakte zij bekend dat zij chronische pijn heeft door artrose. Vanwege gezondheidsklachten moest zij al eens een coronadebat verlaten. Pas als Gario afziet van het innemen van de zetel, komt de nummer 3, Rebekka Timmer, in aanmerking voor het Kamerlidmaatschap. Gario zegt niet bezig te zijn met een eventuele plek in de Kamer. “Macht interesseert me niet. Ik vecht op mijn manier tegen uitsluiting en onderdrukking van mensen.”

