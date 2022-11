Qatar wijst compensatiefonds WK-slachtoffers af: ‘Publiciteitsstunt en racisme’

De regering van Qatar heeft het verzoek van mensenrechtenorganisatie Amnesty International afgewezen om een compensatiefonds op te zetten voor overleden en uitgebuite gastarbeiders, tijdens de bouw van infrastructuur voor het komende WK voetbal. Dat zegt de Qatarese minister voor arbeid Ali Bin Samikh Al-Marri in een interview met persbureau AFP.

Volgens Al-Marri heeft Qatar al een compensatiefonds. De Golfstaat maakte volgens hem dit jaar al 320 miljoen dollar aan achterstallig salaris over naar slachtoffers van de bouw. Dat maakte het schadefonds waar Amnesty deze zomer voor pleitte, dat met 440 miljoen dollar evenveel moest bevatten als het toernooiprijzengeld, volgens de minister overbodig. Ook de KNVB steunde het pleidooi van Amnesty.

Al-Marri noemt het plan van Amnesty een ‘publiciteitsstunt’. Daarbij betichtte hij critici van de arbeidsomstandigheden in Qatar rond het WK ook van racisme. De Qatarese emir Al-Thani refereerde vorige week al naar een ‘lastercampagne zonder precedent’.

Arbeidshervormingen in Qatar

Qatar heeft inderdaad een fonds opgezet dat achterstallig salaris alsnog overmaakt aan gastarbeiders. De 320 miljoen dollar komt uit een rapport dat de internationale arbeidsorganisatie ILO woensdag publiceerde over vier jaar arbeidshervormingen in Qatar. Al-Marri liet wel een bijzin achterwege uit het rapport van de ILO over die honderden miljoenen, in driekwart jaar betaald: ‘Dit cijfer laat de omvang van het probleem in Qatar zien’.

Het voorstel van Amnesty voor nog een compensatiefonds, dat Qatar en wereldvoetbalbond Fifa moeten opzetten, gaat echter verder dan achterstallig salaris. Volgens mensenrechtenorganisaties vielen er duizenden doden tijdens de bouw van WK-infrastructuur. Maar Al-Marri bestreed die cijfers, in de eerste officiële reactie van Qatar op het plan. “Elke dood is een tragedie, maar er zijn geen criteria voor zo’n fonds. Waar zijn die slachtoffers? Heb je hun namen? Hoe kom je aan die getallen?”

Uit een uitgelekte brief in oktober bleek al dat de Fifa niets voelt voor het compensatiefonds. Volgens de wereldvoetbalbond waren ‘de drie doden’ die bij de bouw van de stadions vielen al gecompenseerd. Daarbij verwees de bond subtiel naar Qatar voor eventuele verdere schadevergoedingen. Een woordvoerder van de Fifa stelde toen wel dat ‘de dialoog voortgaat’ over het fonds van Amnesty. Volgens Al-Marri is het voorstel echter ‘onwerkbaar’.

WK-slachtoffers uit Bangladesh wachten nog steeds op compensatie

Uitgebuite gastarbeiders die het WK bouwden en nabestaanden van de daar overleden arbeiders uit Bangladesh hebben nog steeds geen compensatie van Qatar gekregen voor hun leed.

‘Gastarbeider’ in Qatar: ‘Ik dacht dat ik ging sterven’

De straatarme boer Gaziur Rahman (26) is een van de migranten die de stadions bouwden voor het WK voetbal in Qatar, dat over vijf weken begint. Hij kwam terecht in een genadeloos systeem van leugens, uitbuiting en slavernij. Lees zijn verhaal.