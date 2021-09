PvdA en GroenLinks: dividendmiljard en opbrengst CO2-taks moeten naar huishoudens

Dit bedrag, oorspronkelijk onderdeel van het geld dat is gereserveerd voor de afschaffing van de dividendbelasting, moet in plaats daarvan worden gestoken in lastenverlichting voor gezinnen, vinden de partijen. Daarnaast moet de opbrengst van een hogere winstbelasting voor grote bedrijven naar huishoudens.

Ook moet de energiebelasting omlaag, betaald door een “CO2-heffing die geld oplevert”. De vervuilers moeten volgend jaar al betalen, zeggen PvdA en GroenLinks in een reeks tegenvoorstellen tijdens de debatten over de rijksbegroting van volgend jaar. Doordat bedrijven een bepaalde hoeveelheid ‘vrijgestelde uitstoot’ hebben, betalen ze volgend jaar in de praktijk nog geen belasting op CO2.

“Nederland kan zich dit demissionaire kabinet en de formatiechaos niet langer permitteren”, zegt PvdA-leider Lilianne Ploumen. “De Tweede Kamer heeft de kans om iets te doen tegen de woningnood, klimaatverandering en voor meer koopkracht en lerarensalarissen.” GroenLinks-leider Jesse Klaver: “De grote keuzes voor de toekomst worden vooruitgeschoven. Maar de wooncrisis, de klimaatcrisis en groeiende ongelijkheid vragen nu om oplossingen”.

De twee partijen hebben al gezegd geen onderlinge afspraken te willen maken met partijen over de begroting. “Als de VVD wil onderhandelen dan kan dat, dan moeten ze ons uitnodigen voor de formatie”, zei Klaver eerder deze week. Wel willen ze plannen in de Kamer bespreken.

De partijen vragen van het kabinet een “integraal plan” om het lerarentekort tegen te gaan, met als onderdeel daarvan een hoger salaris voor basisschoolleraren. Dit plan moet betaald worden uit de opbrengst van de aanpak van belastingontwijking. Ook moet de verhuurderheffing worden afgeschaft, en moet het kabinet met een fonds investeren in de leefbaarheid van wijken en buurten. Ook hiervoor betalen bedrijven een deel van de rekening, via de hogere winstbelasting. Daarnaast bepleiten GroenLinks en PvdA voor “een boete voor huisjesmelkers”.

Omdat de voorstellen ook voorkomen in veel verkiezingsprogramma’s, hoopt het linkse blok op een ruime meerderheid.

Lees ook:

Op het Binnenhof overheerst de frustratie. ‘Er is vandaag iets heel on-Nederlands gebeurd’

Eindelijk is er duidelijkheid over de blokkades in de formatie. Maar die duidelijkheid zorgt voor zware teleurstelling en frustratie bij PvdA en GroenLinks.