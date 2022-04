Prognose Franse presidentsverkiezingen: Macron nipt voor Le Pen

Volgens prognoses ligt het zittende staatshoofd Emmanuel Macron voor in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen.

Macron kan naar schattingen van de omroepen France 2 en TF1 rekenen op 27,6 tot 29,7 procent van de stemmen, zijn uiterst rechtse rivaal Marine Le Pen op 23,5 tot 24,7 procent.

De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon volgt in de prognoses op de derde plaats, met tussen 19,8 en 20,8 procent van de stemmen. Eric Zemmour, de kandidaat die nog rechtser is dan Le Pen, zou op 6,8 tot 7 procent kunnen rekenen.

Macron en Le Pen maken derhalve de meeste kans om door te gaan naar de tweede ronde op 24 april.

Mélenchon: Stemmen tegen Le Pen

De stembussen sloten in Frankrijk om 19.00 uur en het leeuwendeel van de stemmen is nog niet geteld. Desondanks verklaarden de meeste verliezers vrijwel direct na de bekendmaking van de prognoses welke kandidaten ze zullen steunen in de tweede ronde. Zij zeiden nagenoeg allen, ook de conservatieve kandidate Valerie Pecresse, dat ze president Macron in de tweede ronde zullen steunen. Alleen Zemmour sprak zijn voorkeur uit voor Le Pen.

Mélenchon van de democratische socialistische partij La France Insoumise adviseerde zijn kiezers niet letterlijk om op Macron te stemmen, maar riep op om tegen Le Pen te stemmen. Hij zei in een eerste reactie dat “ons nu niets anders rest dan de politieke strijd voort te zetten”. En: “We weten op wie we niet moeten stemmen.”

