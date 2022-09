Prinses Amalia is begonnen aan haar studie

Amalia had afgelopen jaar een tussenjaar waarin ze vrijwilligerswerk deed en gaat nu de studie politics, psychology, law and economics (PPLE) volgen. De prinses verhuist ook naar de hoofdstad.

Daarmee kiest Amalia voor een ander pad dan haar vader en oma deden. Willem-Alexander studeerde geschiedenis in Leiden. Ook zijn moeder Beatrix volgde daar colleges, in onder meer sociologie, rechtswetenschap, economie, parlementaire geschiedenis en staatsrecht. Voor die tijd stelden de hoogleraren een speciaal vakkenpakket samen voor het toekomstige staatshoofd.

Prinses Amalia breekt nu met de traditie en arriveerde gisteren in een lange witte jas bij het Roeterseiland in Amsterdam. De prinses zei zin te hebben in de start van het jaar. Haar studententijd wordt verder als een privékwestie beschouwd. Daarom wordt er weinig over naar buiten gebracht, maar voor de start van haar eerste dag was wel pers uitgenodigd.