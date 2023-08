Prigozjin spreekt in nieuwe video vlak voor zijn dood over zijn veiligheid

In een waarschijnlijk in een Afrikaans land opgenomen video spreekt de overleden leider van Wagner Jevgeni Prigozjin over zijn veiligheid. "Voor de mensen die het hebben over mij uit de weg ruimen, of mijn privéleven, of wat dan ook: alles gaat goed", zegt Prigozjin.

De video is gedeeld op een Telegram-kanaal dat gelieerd is aan de Wagnergroep. In legeroutfit en vanuit een rijdend voertuig zegt hij dat het moment van opname halverwege augustus is. Het vliegtuig waarin de Wagnerbaas zat, is neergestort op woensdag 23 augustus.

Prigozjin is dinsdag in Sint-Petersburg begraven. Het Kremlin ontkent een aanslag op de Wagnerleider te hebben gepleegd, hoewel velen in het Westen er vanuit gaat dat Poetin bij de dood van Prigozjin betrokken is.