Presidentskandidaat Ecuador doodgeschoten kort voor verkiezingen

De aanval gebeurde tijdens een campagnebijeenkomst in een middelbare school in hoofdstad Quito. Toen Villavicencio het gebouw verliet werd er op hem geschoten, vertelt een campagnemewerker aan The New York Times. De presidentskandidaat werd drie maal in het hoofd geraakt. Bij de aanval zouden ook gewonden zijn gevallen.

Op sociale media werden beelden gedeeld van mensen die op de grond ineengedoken zitten, terwijl op de achtergrond schoten te horen zijn. Villavicencio was volgens zijn politieke partij Construye nog in leven toen hij door een ambulance naar een nabijgelegen ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Disparan al candidato presidencial Fernando Villavicencio durante un evento de campaña en Quito. Reportes preliminares indican que se encuentra “muy malherido”. pic.twitter.com/rYvKaNo7Au — Minuto & Medio (@MinMedio) 9 augustus 2023

Een verdachte van de moord is overleden tijdens een vuurgevecht. Dat laat het kantoor van de procureur-generaal weten. Movimiento Construye (MC25), de centrumlinkse partij van Villavicencio, meldt dat de doodgeschoten verdachte een van de gewapende mannen was die de aanslag op hun kandidaat uitvoerden.

President Lasso heeft op X, voorheen Twitter, gezegd dat de aanslag niet onbestraft zal blijven: ‘De georganiseerde misdaad is heel ver gegaan, maar al het gewicht van de wet zal op hen vallen’. Hij gaf verder geen details over welke criminelen mogelijk verantwoordelijk zijn voor de aanslag. De president kondigde verder een spoedbijeenkomst met de veiligheidsdiensten aan en condoleerde de familie van Villavicencio.

Villavicencio, die volgens recente peilingen op ongeveer 7,5 procent van de stemmen kon rekenen, voerde onder meer campagne met het plan om met particuliere investeringen in de landbouw banen te creëren. De 59-jarige oud-journalist was één van in totaal acht presidentskandidaten.

Politieke crisis

Ecuador verkeert sinds mei dit jaar in een diepe politieke crisis. President Lasso, die een afzettingsprocedure in het parlement boven het hoofd hing wegens beschuldigingen van mensenrechtenschendingen en machtsmisbruik, besloot toen het parlement op te heffen en verkiezingen uit te schrijven. Lasso kondigde daarop aan zelf niet voor herverkiezing te gaan en trok zich terug uit de campagne.

De verkiezingen van 20 augustus staan in het teken van grote werkloosheid en pessimisme over de economie. In 2022 verlieten ongeveer 1,4 miljoen Ecuadoranen hun land.

