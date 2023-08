President van Zimbabwe wint tweede termijn, waarnemers twijfelen aan geloofwaardigheid uitslag

Emmerson Mnangagwa (80), de derde president van Zimbabwe, is herkozen. Zaterdagavond maakte de landelijke kiescommissie bekend dat Mnangagwa namens zijn partij Zanu-PDF 52,6 procent van de vorige week uitgebrachte stemmen heeft behaald. Oppositieleider Nelson Chamisa behaalde 44 procent van de stemmen.

Van de ongeveer 6,6 miljoen kiesgerechtigde Zimbabwanen kwamen er 4,5 miljoen opdagen bij de stembus. De ernstige armoede in het land zal in de binnenlanden, waar het grootste deel van de bevolking woont, een massale stembusgang hebben verhinderd. Zimbabwe koos naast een president ook een parlement en gemeenteraden.

Oppositieleider Nelson Chamisa verwerpt de uitslag en noemt de verkiezingen ‘schaamteloze, gigantische fraude’. Beeld ANP / EPA

De verkiezingen in Zimbabwe vonden vorige week woensdag plaats. Door vertraging bij stemkantoren en logistieke problemen duurde de stembusgang tot en met donderdag. Human Rights Watch verwachtte ‘ernstige electorale gebreken’. Vooralsnog lijkt daar geen sprake van, al circuleerden op sociale media meldingen van intimidatie rond stemkantoren.

39 arrestaties op verkiezingsavond

Waarnemers van de Afrikaanse Unie, de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, het Gemenebest en de Europese Unie – meer dan 300 in totaal – zagen toe op de stembusgang en rapporteerden dit weekend over een ‘vredige’ procedure. Wel uitten alle organisaties in hun voorlopige rapportages zorgen over transparantie en over de geloofwaardigheid van de uitslag. 39 leden van twee maatschappelijke organisaties werden op verkiezingsavond gearresteerd in de hoofdstad Harare. Eerder die week hadden politie-agenten al 40 leden van Chamisa’s oppositiepartij Citizens Coalition for Change gearresteerd.

Kort voor de verkiezingen werden twee wetten aangenomen, één die de vrijheid om samen te scholen aan banden legde, en één die de vrijheid van maatschappelijke organisaties (binnenlandse en buitenlandse) inperkte.

President Emmerson Mnangagwa, zaterdag in hoofdstad Harare, na bekendmaking van de verkiezingsuitslag daar. Beeld AFP

Mnangagwa kwam in 2017 aan de macht toen hij president Robert Mugabe met behulp van het leger afzette. Een jaar later won hij de verkiezingen. Mugabe liet na dertig jaar regeren een straatarm land achter, en vijf jaar Mnangagwa bracht geen structurele verbetering. De werkloosheid is hoog (officieel 20 procent, maar volgens economen minstens het dubbele), de rente is nergens ter wereld hoger (150 procent), en de inflatie (176 procent in juni) maakt levensonderhoud onbetaalbaar.

Op X, voorheen Twitter, verwerpt Chamisa de uitslag en noemt hij de verkiezingen ‘schaamteloze, gigantische fraude’. In 2018 vocht hij de uitslag bij de rechter aan. Mnangagwa won die verkiezingen met 50,8 procent van de stemmen. Na de verkiezingen braken in Harare protesten uit. Drie demonstranten werden daarbij doodgeschoten door het leger.

