Politici kunnen stakende leraren niet geruststellen

De Rotterdamse Erasmusbrug vol, het Lange Voorhout in Den Haag vol, De Dam in de hoofdstad vol, een congreshal in Leeuwarden stampvol. Het lerarenprotest van deze woensdag 6 november, met vele duizenden stakende docenten, schooldirecteuren en ouders met kinderen, indrukwekkend.

Het mag niet baten.

Terwijl de leraren buiten op pleinen hun onvrede uiten, geven coalitiepartijen binnen in de Tweede ­Kamer geen krimp. Extra geld naar het onderwijs, bovenop het half miljard euro van vorige week vrijdag, is nu niet aan de orde. VVD’er Rudmer Heerema zegt in het Kamerdebat: “Dit was het wat mij betreft wel.” CDA’er Michel Rog: “Ik ga hier geen beloftes doen voor de toekomst”.

Vroeg in de ochtend besluiten 4300 scholen de deuren dicht te houden, leerkrachten vertrekken met spandoeken en protestborden richting demonstraties. Actievoerders blokkeren de stoep van het ­ministerie van onderwijs met honderdvijftig speelgoedtractoren. De sfeer is gemoedelijk, de boodschap niet minder ernstig.

In de kern vinden de scholen dat het door het kabinet toegezegde geld volstrekt onvoldoende is. Ja, dit ­kabinet investeert deze regeerperiode fors in het onderwijs. Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat er komend jaar 460 miljoen euro ­bijkomt. Daarmee kon minister Arie Slob van onderwijs niet voorkomen dat er toch werd gestaakt.

Voorafgaand aan het debat tempert Slob alvast de verwachtingen. “Ik begrijp heel goed dat school­leiders en docenten het in deze tijd heel zwaar hebben”, zegt de minister, maar de portemonnee van het kabinet gaat niet nog een keer open. Hier moeten de scholen het voorlopig mee doen, is zijn boodschap.

Onvrede

Oppositiepartijen geven niet op. Terwijl de publieke tribunes zich vullen met leerkrachten, vat PvdA’er Kirsten van den Hul aan het begin van het Kamerdebat de onvrede samen: “Die 460 miljoen euro is eenmalig. Met incidenteel geld kun je geen salarissen verhogen, de werkdruk niet verlagen en de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs niet verkleinen.” Aan de structurele problemen wordt niks gedaan, zegt ze.

Ook Lisa Westerveld (GroenLinks) protesteert tegen het eenmalige karakter van het extra geld. “Het lerarentekort wordt de komende jaren alleen maar groter, dan is dit toch niet uit te leggen?” SP-Kamerlid Peter Kwint: “Het onderwijs is in crisis. Het huis staat in de fik. Het extra geld is een upgrade van een emmertje water naar een tuinslang.”

Na alle zorgelijke woorden volgen de verleidingen. De linkse oppositie zoekt de VVD en het CDA op: valt er te praten over de loonkloof? Wanneer willen de liberalen en de christen-democraten de structurele problemen echt oplossen? VVD’er Heerema: “De stap die we nu zetten, kunnen we vieren”. Voor nieuwe maatregelen verwijst hij naar het nog op te stellen verkiezingsprogramma van zijn partij. Ook het CDA houdt de boot af. Rog: “In dit huis zijn te vaak valse beloftes gedaan. Ga ik niet doen.”

Vooral de zelfbenoemde onderwijspartij D66 heeft het lastig. Kamerlid Paul van Meenen erkent dat zijn partij ‘vol in de wind staat’. Hij had graag gezien dat de coalitie meer geld uittrekt voor de scholen, maar D66 kreeg het niet voor elkaar. “Wij gooien bij ieder overleg, bij ieder ­akkoord, het onderwijs op tafel. Zonder onze inzet was er afgelopen jaren, ook toen we nog in de oppositie zaten, niet zoveel geld hiervoor uitgetrokken.” Toch, erkent ook Van Meenen: “Het is niet genoeg, dat ben ik met de leraren eens. Die 460 miljoen euro moet structureel worden.”

D66 zal, belooft Van Meenen, zich hard blijven maken voor nieuwe investeringen in het onderwijs, nog deze kabinetsperiode. Dat geldt ook voor de onderwijsbonden. AOb wil dat het kabinet snel over de brug komt met meer geld. “Anders wordt het staken net zo structureel als het lerarentekort”, zegt Kim van Strien van de vakbond.

