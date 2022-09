Poging tot ontvoering minister: het drugsgeweld in België beperkt zich niet langer tot de onderwereld

“Er was een plan om mij te ontvoeren.” Dat vertelde de Belgische federale minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open-VLD) zaterdagavond in een videoboodschap vanaf het schuiladres waar hij met zijn vrouw en kinderen verblijft. Volgens Belgische media kwam het plan vanuit het drugscircuit. Daarmee lijkt het toenemende ​​‘narcoterrorisme’ in België in een nieuwe fase belandt, waarin drugscriminelen niet alleen elkaar bedreigen maar het ook op mensen uit de bovenwereld hebben gemunt.

De voorbije 48 uur waren een rollercoaster voor hem en zijn gezin, volgens de minister, die tevens vicepremier en burgemeester van Kortrijk is. Donderdag hoorde Van Quickenborne van de federaal procureur over de vermeende ontvoeringsplannen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden drie Nederlanders in de leeftijd van 20, 29 en 48 jaar aangehouden in Den Haag en Leidschendam. Het zou gaan om uitvoerders, van wie de opdrachtgevers zich in het buitenland schuilhouden, schrijft nieuwszender VRT. Een vierde Nederlandse verdachte werd zondag gearresteerd.

Bij het huis van de Belgische bewindsman in Kortrijk, bij de grens met Frankrijk, werd eerder deze week een auto aangetroffen met daarin kalasjnikovs, vuurwapens en twee flessen benzine, aldus de VRT. De auto, met een Nederlandse kentekenplaat, bracht de opsporingsdiensten bij de aangehouden verdachten. Volgens Van Quickenborne is er sprake van “een concrete dreiging tegen mijzelf als minister van Justitie en niemand anders”. De komende dagen zal hij niet deelnemen aan geplande activiteiten.

Gekraakt telefoonnetwerk

Van Quickenborne treedt sinds zijn aantreden in 2020 fel op tegen drugscriminaliteit. Onder zijn leiding kraakte België vorig jaar het onder criminelen veelgebruikte crypto telefoonnetwerk Sky ECC, waarop een golf arrestaties volgde in het drugsmilieu. Ook ondertekende de minister eind december verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten die het makkelijker maken om verdachten die zich daar schuilhouden op te pakken en hun vermogen af te nemen. Volgens VRT is dat “mogelijk bij de kopstukken in slechte aarde gevallen”.

Waar Nederland al langer kampt met openbaar drugsgeweld, kreeg België daar deze zomer voor het eerst veel mee te maken. Waar het geweld zich eerder tot de onderwereld beperkt, werden in sommige wijken in Antwerpen meerdere aanslagen per week gepleegd. De Belgische nationaal drugscoördinator Charlotte Colman wees er onlangs in Trouw op dat de verhoudingen op de drugsmarkt aan het verschuiven zijn. Nederlandse criminelen hadden een leidende rol, maar nu organiseren Belgen ook zelf de drugssmokkel.

Vanuit verschillende hoeken werd de ernstige bedreiging aan het adres van Van Quickenborne veroordeeld. “We laten ons door niemand intimideren”, reageerde de Belgische premier Alexander de Croo (OpenVld). De Nederlandse minister van justitie Dilan Yeşilgöz sprak steun uit voor haar collega. “We staan samen zij aan zij voor de veiligheid in onze landen. We zullen nooit buigen.”

Zelf stelt Van Quickenborne zich ook strijdbaar op. “Laat mij duidelijk zijn: de mensen die hier achter zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen. (...) De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger.”

