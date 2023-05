Poetin: droneaanval op Moskou poging om angst te zaaien

Als de Russische president Vladimir Poetin naar Zuid-Afrika komt voor de top van de BRICS-groep, geniet hij diplomatieke onschendbaarheid. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten geldt dat voor alle aanwezigen. Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) heeft een arrestatiebevel tegen Poetin uitgevaardigd vanwege de oorlog in Oekraïne.

Donderdag en vrijdag komen in Kaapstad ministers van buitenlandse zaken uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika samen. In augustus is een vergelijkbare top van de regeringsleiders. Voor beide bijeenkomsten geldt de onschendbaarheid. Het doel is dat de aanwezigen "de conferentie en degenen die die bijwonen beschermen", zegt Zuid-Afrika.

Poetin is uitgenodigd voor de top in augustus. Het Kremlin zegt een afvaardiging naar de BRICS-top te sturen op "gepast niveau", maar bevestigt niet dat de president zal komen. Gevraagd naar de mogelijkheid dat Poetin aangehouden kan worden, aangezien Zuid-Afrika lid is van het ICC, zei zijn woordvoerder Dmitri Peskov wel garanties te willen. "Natuurlijk rekenen we er ten minste op dat partnerlanden zich bij zo'n belangrijke bijeenkomst niet laten leiden door dit soort illegale besluiten." (ANP)