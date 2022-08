Pittige verwijten aan Nederlandse Kamerleden op Curaçao. ‘Waar blijven de excuses?’

Op weg naar de uitgang van het Park Lucha pa Libertad, Park van de Strijd voor de Vrijheid, worden de negen Tweede Kamerleden woensdag nog warm toegejuicht door het Curaçaose publiek. Jesse Klaver maakt zelfs een salsadansje met een dame. Wellicht tot verbazing van de omstanders doet hij dat niet onverdienstelijk. Zijn collega-Kamerleden kijken geamuseerd toe.

Het is een schril contrast met de drie uren daarvoor, waarin de Kamerleden een lawine aan venijnige woorden over zich heen krijgen uit de mond van oud-premier Suzy Römer en Charles Cooper, die partijgenoot en premier Gilmar Pisas vervangt.

Nederland beticht van VOC-mentaliteit

Beide Curaçaose politici bijten zich vast in het thema van de herdenking: geen hernieuwde kolonisatie, maar emancipatie. Dat laatste, emancipatie, komt niet aan bod. Het eerste, hernieuwde kolonisatie, des te meer. Römer hekelt de rol van de gouverneur, die als verlengstuk van Den Haag, wetten niet tekent die het Curaçaose parlement eerder wel heeft bekrachtigd. Ze krijgt op veel punten bijval uit het publiek.

Maar de woorden zijn in het Papiaments, wat doet vermoeden dat de boodschap vooral gericht is aan het Curaçaose publiek en niet aan de Nederlandse delegatie. Heel anders is dat met een handjevol demonstranten die met protestborden, eerst achter in het park, maar later demonstratief vóór de zittende delegatie langsloopt. Die teksten op de borden zijn in Nederlands en Engels. De demonstranten betichten Nederland van een VOC/WIC-mentaliteit, die excuses voor het slavernijverleden in de weg zit.

Renske Leijten (SP), Jesse Klaver (GroenLinks), Don Ceder (CU) en Kiki Hagen (delegatieleider, D66) tijdens een kranslegging bij het monument op het Rif ter nagedachtenis aan de slavenopstand. Beeld ANP

Charles Cooper houdt het publiek voor dat Curaçaoënaars geen slachtoffers zijn die excuses komen vragen, maar strijders die excuses eisen. Het eiland kiest niet voor 1 juli als datum voor de herdenking van het slavernijverleden, maar 17 augustus, de dag dat de strijd begon ‘die tot op heden voortduurt’.

‘Waar wachten jullie op?’

Zoveel tegenstand als tijdens de herdenking zullen de Nederlandse Kamerleden gedurende de rest van hun bezoek aan Curaçao niet meer ondervinden. Het programma richt zich verder vooral op de vraag wat het verleden betekent voor het heden.

Dat moet uitmonden in een reisverslag, eventueel met aanbevelingen voor de Nederlandse regering. “En dat zal scherp worden geformuleerd”, zegt Kiki Hagen (D66), de leider van de Kamerdelegatie. Zij wil niet vooruitlopen op wat de boodschap gaat worden, maar voor Curaçao is er maar één weg na dit bezoek mogelijk. Nederland moet zijn rol in de slavernij erkennen, daarvoor excuus aanbieden en de weg naar herstel inzetten. En dat gaat dan over herstelbetalingen. Cooper, Römer en het publiek scandeerden gisteren naar de delegatie: ‘Nederland waar wachten jullie op?’

Elk jaar herdenkt Curaçao Tula, de leider van de grootste slavenopstand in het Koninkrijk, die op 17 augustus 1795 in verzet kwam en zijn vrijheid eiste. Hij wist duizenden tot slaaf gemaakten te mobiliseren en ging de strijd aan tegen de Nederlandse kolonisator. Een strijd die hij verloor. Op 3 oktober werd Tula ter dood veroordeeld en op een gruwelijke wijze om het leven gebracht op de plek waar nu een monument staat en waar jaarlijks officiële herdenking plaatsvindt, dit jaar met voor het eerst een delegatie van de Tweede Kamer.

