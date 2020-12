Pieter zocht mee naar de vermiste surfers: ‘Door de dikke schuimlaag waren ze kansloos’

“Het was een mooie dag, die elfde van mei, met weer dat watersporters graag zien. Tegen het einde van de middag werd de KNRM opgepiept. Ten zuiden van Scheveningen was een surfer in de problemen geraakt. Niks bijzonders, die melding krijgen we wel vaker. De actie verliep voorspoedig, al snel stonden we weer op het ponton in de haven waaraan onze reddingboot vastligt.

“Maar terwijl we de boel al aan het opruimen waren, kregen we opnieuw een oproep over een surfer. Al gauw bleken er meerdere watersporters vermist te zijn. Zij waren in de knel geraakt door manshoog schuim, zo’n dikke laag had ik nog nooit zien drijven op zee. In combinatie met de wind en een zwel in een bepaalde hoek, waren de ervaren surfers kansloos.

Levens gered

“We besloten op te schalen. Ik stond op het ponton, waar drie slachtoffers werden binnengebracht. Hen heb ik samen met mijn collega’s gereanimeerd. Twee hebben het niet overleefd, de derde gelukkig wel. Daar ben ik best trots op. Er zijn weliswaar surfers overleden, maar we hebben óók levens gered.

“Tot één uur ’s nachts heeft de KNRM die avond met vijf boten naar de surfers gezocht. Toen werd het te donker en gevaarlijk. Die nacht heb ik mijn werk laten weten dat ik de rest van de week niet zou verschijnen - KNRM’ers zijn vrijwilligers.

“Rond zessen zijn we opnieuw samengekomen om de zoekactie voort te zetten. Die ochtend is deze foto gemaakt. Ik heb dat niet eens doorgehad. Ondanks de onrustige nacht giert de adrenaline op zulke momenten door je lijf.

“Met een lijn tussen ons in ploegden we door het schuim. Onze voeten en stokken stuitten op wel acht surfboards, veel meer dan we hoopten aan te treffen. ‘O jee’, dacht ik, ‘we gaan wel heel veel mensen vinden. Welk onheil heeft hier plaatsgevonden?’ Het was namelijk nog steeds onduidelijk hoeveel personen we exact misten.

‘Alles wat we maar konden bedenken, hebben we geprobeerd’

“Zeker die eerste week hebben we tientallen uren gevaren om te zoeken naar het stoffelijk overschot. Met sonar, drones, hondenteams en zelfs een helikopter, die met zijn wieken het schuim kon wegblazen. Alles wat we maar konden bedenken, hebben we geprobeerd.

“Uiteindelijk bleken er in totaal vijf mensen te zijn gestikt in het schuim, vijf iconen uit de Scheveningse surfersscene. De sociale impact van dit drama was enorm hier. Ook ik zal deze actie nooit vergeten. De drie lokale jongens kende ik, de surfclub is onze buurman hier op het strand.

“Door erover te praten met KNRM’ers en het thuisfront, heeft het een plekje gekregen. Ik heb de rouw verwerkt en kijk gek genoeg met een positief gevoel terug op die dagen. We zijn tot het uiterste gegaan om mensen te redden, hebben bewezen hoe goed we functioneren als team. Ook de enorme waardering uit de samenleving was bijzonder.

“Toch hangt die plaat van een foto niet aan de muur. Ik ben er trots op, dat geef ik eerlijk toe, maar daar is-ie me toch te beladen voor. Ik heb ‘m uitgeprint en in een doosje gestopt. En dat is goed.”

