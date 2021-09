Pieter Omtzigt moet zich als onafhankelijk parlementariër opnieuw uitvinden

Ex-CDA’er Pieter Omtzigt keert vandaag terug in Den Haag. Welk lot is de bij de stemmers populaire parlementariër daar beschoren?

Pieter Omtzigt keert vandaag na zes maanden ziekteverlof terug in de Tweede Kamer. Daar wacht de populaire politicus wel een andere Haagse werkelijkheid. Hij is geen CDA-lid meer en zal voortaan als eenpitter Groep Omtzigt heten.

Omtzigt maakt zijn opwachting ook niet in het vertrouwde Binnenhof, waar hij sinds 2003 rondliep. Het parlement zit nu in een gebouw naast het Haagse station. Het is bijna alsof Omtzigt een nieuwe baan, in een nieuw pand, met een nieuwe medewerker heeft.

Alleen de mediamores in het parlement zijn ongewijzigd, dat weet Omtzigt als geen ander. Op zijn eerste dag zal hijzelf het onderwerp zijn van een mediahype. Alle microfoons en camera’s zullen zijn eerste wat onwennige stappen registreren. Met wie praat hij, wie groet hem en tegen wie lacht hij? Dat is zijn lot als populaire parlementariër met 342.000 voorkeurstemmen.

Een klein beetje Kamerlid

Het liefst bijt Omtzigt zich vast in moeilijke dossiers. Maar als eenpitter moet hij leren omgaan met de duizenden onderwerpen die de Kamer per jaar behandelt. Hij moet kiezen welke thema’s hij als Kamerlid zelf gaat volgen, en voor welke onderwerpen hij samenwerking zoekt met andere Kamerleden of fracties. Gaat Omtzigt bijvoorbeeld samenwerken met het CDA? En vooral: hoe gaat hij zijn missie realiseren om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen en een nieuw sociaal contract te maken?

Het is geen kleine opdracht die het Kamerlid zichzelf heeft gegeven. Het is altijd pittig om als opgestapt Kamerlid in het parlement overeind te blijven. En het is voor alle parlementariërs die overspannen raken moeizaam om te reïntegreren. Je kunt immers niet ‘een klein beetje’ Kamerlid zijn. Omtzigt wil beide in een keer doen, met officieel slechts één medewerker als ondersteuning.

Met hulp van de familie

Daar hadden in de vorige periode ook Henk Krol en Merel van Kooten-Arissen mee te maken. Krol wist na zijn vertrek bij 50Plus behendig via de media volop aandacht te krijgen. Van Kooten zette zich na haar vertrek bij de Partij van de Dieren op de kaart dankzij haar lidmaatschap van de commissie-Toeslagenaffaire. Zij werd in haar parlementaire werk wel geholpen door haar echtgenoot en moeder, die actief in de Kamer meewerkten.

De Tweede Kamer heeft het werk extra zwaar gemaakt voor afgesplitste Kamerleden. Daar is in 2017 bewust toe besloten, om ‘zetelrovers’ af te straffen. Tot 2017 kregen afgescheiden parlementariërs nog een evenredig deel van het fractiegeld en voldoende spreektijd. Maar de Kamer vond dat een ‘beloning’ op afscheiden. Tegenwoordig krijgen de afgescheiden eenpitters nog maximaal twee minuten spreektijd en maximaal 10.000 euro per maand voor ondersteuning.

Dromen van 100.000 euro

Omtzigt krijgt ook minder vergoeding dan Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging en Sylvana Simons van Bij1, die ook als eenpitter in de Kamer zitten. Deze Kamerleden zijn namens hun fractie verkozen en krijgen ook nog een vergoeding voor het werk van fractievoorzitter.

Alleen voor Liane den Haan, die in mei met ruzie vertrok bij 50Plus, geldt een andere regeling. Na haar vertrek had 50Plus geen enkele zetel meer in het parlement. Volgens het presidium heet dit echter geen zetelroof en Den Haan heet zelfs een ‘fractie’. Den Haan ontvangt nu het fractiegeld van 50Plus, à 100.000 euro per maand.

Omtzigt kan daar alleen van dromen.

Lees ook:

Pieter Omtzigt wil terugkeren als parlementariër

Wat zijn plannen zijn blijft nog even onduidelijk