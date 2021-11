Pact van Glasgow is geen historisch akkoord, maar kent wel lichtpuntjes

De lat was vooraf hoog gelegd. Te hoog misschien. De uitgestelde COP26, die zes jaar na Parijs spijkers met koppen zou slaan over de uitvoering van het klimaatakkoord, heeft geen historische doorbraak opgeleverd. Veel afspraken zijn vooruitgeschoven: het moet nu vooral het komende jaar gebeuren. Toch zijn er bij de afsluiting van COP26 in Glasgow wel enkele lichtpuntjes te noteren.

De belangrijkste: kraakhelder staat in de slottekst dat de meeste klimaatschade kan worden voorkomen als de aarde niet meer dan 1,5 graad warmer wordt. “Dat mocht na drie jaar ook wel”, verzucht Heleen de Coninck, hoogleraar klimaatwetenschap aan de TU Eindhoven en mede-opsteller van het IPCC-rapport waarin die 1,5 graad al als cruciaal werd omschreven. “Eigenlijk had dit al op de top in Katowice (Polen 2018) moeten worden vastgesteld.” IPCC, het wetenschappelijk klimaatbureau van de Verenigde Naties, kwam deze zomer met een nieuw rapport, waarin staat dat nu al een opwarming van 1,1 graad is bereikt en dat het zonder maatregelen 3 of meer kan worden aan het einde van deze eeuw.

Voor het eerst staat ook in de slottekst dat het gebruik van steenkool moet verminderen, net als het subsidiëren van olie en gas. Klimaatactivisten hebben hier voortdurend op gehamerd. India verzette zich tot het laatst tegen de term uitfaseren van kolencentrales, het wil dat landen de kans krijgen in eigen tempo hun kolenstook af te bouwen. Uiteindelijk stemden Europa en de andere landen met veel tegenzin in met een mondeling amendement van India tijdens de afsluitende zitting.

Dit tot teleurstelling van waarnemers die op meer hadden gehoopt. Nine de Pater van Milieudefensie noemt de slotverklaring zwak. “Om zicht te houden op 1,5 graad en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen is afbouw van alle fossiele brandstoffen nodig.” Hilde Stroot van Oxfam Novib: “Het lijkt wel of veel leiders op een andere planeet leven dan de rest van ons. Geen droogte, branden en stijgende zeespiegel kunnen hen doordringen van de noodzaak om te stoppen met CO2- en methaanuitstoot.”

Ook Dewi Zloch van Greenpeace is niet enthousiast, maar ze ziet toch een sprakje hoop. “Het is slap, het is zwak en het 1,5 gradendoel is nog maar net in leven. Maar er is een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt. En dat is belangrijk.”

India heeft nog veel kolencentrales en zei vorige week dat het in 2070 denkt op een CO2-uitstoot van netto nul uit te komen. China zegt in 2060 klimaatneutraal te zijn, de VS en Europa in 2050. In de slottekst staat diplomatiek dat de VN-landen streven naar netto nul rond het midden van deze eeuw.

De onderhandelingen over de slotverklaring, die als het Pact van Glasgow de boeken in zal gaan, verliepen stroef omdat er vanuit diverse landen verschillende bezwaren naar voren werden gebracht. Zo bleven de arme landen verbolgen over het ontbreken van harde toezegging voor meer geld. Het zit hen vooral dwars dat de VS en Europa niet bereid zijn nu al een fonds in het leven te roepen voor schade als gevolg van klimaatverandering (loss and damage). “Extreem weer verwoest nu al het leven van de meest kwetsbaren. Steeds meer mensen kunnen nauwelijks overleven. Zij hebben het minst bijgedragen aan deze crisis, maar worden het zwaarst gestraft en betalen ook nog de rekening.", reageert Hilde Stroot van Oxfam. “Het is daarom beschamend dat juist een voorstel van arme landen werd geblokkeerd door rijke landen.”

Weliswaar benadrukt de slottekst meerdere keren dat er snel meer geld beschikbaar moet komen, en dat wordt betreurd dat de beloofde 100 miljard dollar per jaar nog niet is gehaald. Concreet wordt dat nog niet. Hierover moeten in aanloop naar COP 27, in 2022 in Egypte, nadere afspraken worden gemaakt. Net als over de plannen voor extra maatregelen die de 197 landen van het klimaatakkoord van Parijs voor eind volgend jaar moeten indienen, zo verzoeken de landen elkaar vriendelijk. De Britse voorzitter Alok Sharma beloofde er alles aan te doen, voordat hij volgend jaar de hamer overdraagt aan Egypte.

Op de extra dag - COP26 had eigenlijk vrijdagmiddag klaar moeten zijn - is in kleine groepjes en in de plenaire vergaderzaal urenlang gepraat over grote en kleine aanpassingen, waarvan er uiteindelijk maar weinig zijn doorgevoerd. Voor de meeste landen was eind van de middag een overeenkomst aantrekkelijker dan geen overeenkomst, dus namen ze op sommige terreinen hun verlies. Zo slikt Europa de afspraken over de zogeheten koolstofmarkt, waarin het gevaar schuilt dat sommige compensaties voor uitstoot dubbel worden geteld en oude rechten, uit het door Parijs achterhaalde verdrag van Kyoto, toch kunnen worden ingebracht. Daarmee vermindert de CO2-uitstoot alleen in de boeken, maar niet in de praktijk. "Niet ideaal", zegt Europarlementariër Bas Eickhout, die als waarnemer in Glasgow is. "Maar zoals altijd, het glas is half vol en half leeg.”

Frans Timmermans, als Eurocommissaris onderhandelaar namens Europa, deed opnieuw een emotionele oproep aan de anderen. Vrijdag had hij zich hardop afgevraagd hoe zijn eenjarige kleinzoon Henk zal leven als hij 31 is - “in een schone wereld of vechtend voor water en voedsel” - nu vroeg hij alle aanwezigen een persoon uit hun eigen midden in gedachten te nemen en zich af te vragen hoe die in 2030 zal leven als de onderhandelaars er niet in zouden slagen een overeenkomst te sluiten.

Die overeenkomst kwam er zaterdagavond tegen negen uur dus wel. Niet te vergelijken met het akkoord dat zes jaar geleden in Parijs met gejuich werd begroet, maar goed genoeg om mee door te gaan.

