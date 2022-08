Overleden ‘Grease’-ster Olivia Newton-John (73) had vooral succes met haar stem

John Travolta was een van de vele Hollywoodacteurs die maandag stilstond bij het overlijden van actrice en zangeres Olivia Newton-John. “We will see you down the road”, schreef hij op zijn Instagram, “and we will all be together.” Travolta verwees daarmee naar We Go Together, het uitbundig gezongen slotlied van Grease. De film-musical die ze in 1978 samen maakten, groeide uit tot een geweldige bioscoophit. De soundtrack werd met zo’n 38 miljoen verkochte exemplaren een van de best verkochte albums aller tijden.

Olivia Newton-John was in de film de brave Sandy en John Travolta de stoere Danny die dolverliefd om elkaar heen draaiden op een Amerikaanse highschool. Hoewel Grease eind jaren zeventig verscheen, was de film-musical uitgedost in de kleurrijke stijl van de jaren vijftig. Travolta maakte zijn entree als nozem, met vetkuif en leren jack. De ranke, blondgelokte Newton-John was een plaatje om te zien, in pastellen fifties-jurken maar vooral ook in de gedurfde, nauwsluitende zwart-leren outfit aan het eind van de film.

Internationale hit

Het duet dat de tortelduifjes zongen, You’re The One That I Want, groeide in de zomer van 1978 uit tot een internationale hit. Het liefdesliedje Hopelessly Devoted to You, door Sandy gezongen in witte nachtpon, kreeg een Oscarnominatie.

Olivia Newton-John was naast actrice een bekende zangeres. In de jaren zestig keerde ze vanuit Australië terug naar Engeland, haar geboortegrond, om haar droom van een muzikale carrière te verwezenlijken. Ze trad onder meer op in de wekelijkse tv-show van Cliff Richard, had in 1971 succes met Bob Dylans If Not For You en vertegenwoordigde Engeland in 1974 bij het Eurovisiesongfestival met het lied Long Live Love. Het was het jaar dat Abba won met Waterloo, Olivia Newton-John werd vierde. Ze was inmiddels zo populair dat ze halverwege de jaren zeventig de oversteek maakte naar Amerika waar ze haar zangcarriėre succesvol voortzette.

Toen ze voor de rol van Sandy in Grease werd gevraagd stond ze er overigens op om een screentest te doen. Newton-John was dertig jaar en vond zichzelf eigenlijk te oud om voor middelbare scholier door te gaan. Gelukkig pakte de screentest positief uit: met haar jeugdige uitstraling was ze de aangewezen actrice en zangeres om samen met de 21-jarige John Travolta, de ster uit Saturday Night Fever (1977), de musical te dragen.

In strak aerobicpakje met zweetband in het haar

Toch had ze in de jaren erna meer succes met haar stem. Het muzikaal geïnspireerde Xanadu (1980) was als film een flop, maar het titellied waarop ze samen te horen was met ELO deed het uitstekend. Haar grootste hit Physical (1981) van haar elfde studioalbum moest toen nog komen. In de bijbehorende, uitdagende videoclip gooide ze in een strak aerobicpakje en een zweetband in het kortgeknipte haar het brave meisjes-imago van zich af.

Olivia Newton-John zal tenslotte ook herinnerd worden om haar bijdrage aan het kankeronderzoek. In 1992 – ze was 44 jaar – werd borstkanker ontdekt. Twee keer werd ze genezen verklaard. Maar de ziekte keerde terug in 2017. In een van haar laatste interviews zei ze veel te hebben gehad aan de cannabis die haar man voor haar kweekte als pijnbestrijder. Olivia Newton-John overleed maandag op 73-jarige leeftijd op haar Californische ranch in het bijzijn van vrienden en familie, waaronder haar man en dochter.

Grease is (terug) te zien op Netflix