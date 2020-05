Ouders toch niet welkom bij Kamerzitting over toeslagenaffaire

Als de Tweede Kamer maandag verdergaat met de zoektocht naar de feiten in de toeslagenaffaire, gebeurt dat achter gesloten deuren. Ouders kunnen er niet bij zijn. De deuren blijven dicht omdat anders de belangrijkste gast, voorzitter Piet Hein Donner van de adviescommissie uitvoering toeslagen, niet wilde komen.

De wens van ouders om maandag bij het gesprek aanwezig te zijn of mee te kunnen kijken via de livestream, leidde tot een stevige botsing tussen Donner en de Kamerleden van de commissie financiën. Morrend gaan zij akkoord met zijn eis.

Zeer veel vragen

De Tweede Kamer wil Donner spreken omdat hij vorig jaar het onafhankelijke onderzoek leidde naar de toeslagenaffaire. Kamerleden hebben aanvullende vragen, zeggen Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP). Donner leverde vorig jaar een rapport af met enerzijds een snoeiharde conclusie: de Belastingdienst heeft ouders die vergoeding vroegen voor kinderopvang vooringenomen behandeld, alsof ze fraudeurs waren. Maar anderzijds blijven na het rapport nog zeer veel vragen open. De Tweede Kamer hoopt dat Donner kan helpen de hiaten in te vullen. Sinds het verschijnen van Donners rapport is de affaire verder uitgedijd.

Nadat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt voorstelde om de ouders maandag ook welkom te heten, stuurde Donner de Kamerleden dit weekeinde een gepeperde brief, namens zijn onderzoekscommmissie. “Het past mijn commissie niet om in het openbaar aanvulling of invulling te geven aan ons eerdere advies”. Hij was niet meer van plan te komen. Overleg volgde, maar de minister van staat gaf geen krimp. Hij eiste gesloten deuren, zoals eerder afgesproken. Met grote tegenzin legden alle fracties zich daarbij neer.

Een klein foutje

Eén van de dingen die Kamerleden van Donner willen weten, is of zijn commissie vorig jaar al aanwijzingen had voor het bestaan van een ‘zwarte lijst’ bij de Belastingdienst. Of hoe het kan dat zijn commissie niet op die lijst is gestuit. Ouders die daarop stonden, vanwege hun dubbele nationaliteit, hoefden maar een klein foutje te maken of ze moesten de complete toeslag voor kinderopvang terugbetalen.

Het bestaan van die zwarte lijst is pas onlangs bevestigd, door een ander onderzoek, van het ministerie van financiën. De Auditdienst (ADR) die dat onderzoek leidde, is vandaag ook uitgenodigd om in de Tweede Kamer nadere vragen te beantwoorden.

Lees ook:

Belastingdienst erkent: toch sprake van etnisch profileren

Al een jaar hangt de vraag in de lucht: deed de Belastingdienst nu aan etnisch profileren of niet? Ja, erkent de fiscus nu na onderzoek van Trouw en RTL Nieuws.

De Belastingdienst bepaalde vooraf hoeveel fraudebestrijding moest opleveren

Bij het opsporen van fraude hanteerde de Belastingdienst jarenlang doelstellingen voor de opbrengsten die moesten worden binnengehaald. Als er te weinig ouders waren die fraudeerden, werd er net zo lang gedraaid aan de knoppen tot er toch geld teruggevorderd kon worden.