Ouders met kinderen worden weggestuurd bij de kinderopvang. Wat is hier aan de hand? Vijf vragen

Ruim een week moesten ze in spanning afwachten, de ouders van de pakweg vierduizend kinderen bij kinderopvang Ska. Na berichten in de media dat de grootste kinderopvang van de regio Amersfoort ‘contracten gaat verscheuren’, vanwege personeelskrapte, bevestigde Ska aan ouders dat inderdaad vijf procent van hen zou moeten vertrekken. ‘Slapeloze nachten’, had Esther de Koe (35), verslaggever van de Amersfoortse Courant en moeder van kinderen op die kinderopvang. Dinsdag en woensdag kregen ouders per mail bericht of hun kind tijdens de werkdag nog bij de opvang welkom was, of plots thuis zou komen zitten.

De situatie in Amersfoort staat niet op zichzelf. Na de chaos op Schiphol en het gebrek aan mensen in de horeca en zorg, begint ook de situatie in de kinderopvang steeds verder te ontsporen door nijpende tekorten op de arbeidsmarkt. Gaan kinderdagverblijven in heel Nederland straks contracten beëindigen, en is er een oplossing voor het probleem? Vijf vragen en antwoorden.

Hoeveel kinderopvangen in Nederland sturen ouders met kinderen naar huis?

Bij de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) zijn drie organisaties bekend die contracten met ouders hebben beëindigd vanwege personeelstekorten. Van twee daarvan wil BK-directrice Emmeline Bijlsma geen naam delen, omdat dit ‘heel gevoelig’ zou liggen. Ska heeft 52 opvanglocaties in de regio Amersfoort, en 40 onvervulde vacatures. ‘We moeten wel’, schrijft de organisatie over de vraag waarom kinderen worden weggestuurd. ‘We dreigen nu [...] een onvoldoende betrouwbare dienstverlener voor onze klanten te worden. Alleen door het aantal kinderen dat we opvangen weer in balans te brengen [...] kunnen we dit verbeteren.’

Vermoedelijk zijn er veel meer kinderopvangen in Nederland die de laatste tijd contracten met ouders hebben moeten verbreken. Marjet Winsemius, directeur van de Stichting Werkende Ouders, kreeg de afgelopen tijd wel tientallen meldingen van ouders wier contract is beëindigd vanwege personeelstekorten. “Vooral in de grote steden waar al langer problematiek met wachtlijsten was.”

Hoe heeft de situatie zo uit de hand kunnen lopen?

De kinderopvangwereld kampt al langer met personeelstekorten. Vorig najaar luidde de branche al de noodklok, en later dat jaar werden contracten met ouders op een wachtlijst opgezegd. “In december moest een kinderopvang voor het eerst lopende contracten opzeggen”, zegt Bijlsma.

Die personeelstekorten hebben een aantal redenen. Allereerst is er, net zoals in andere sectoren, sprake van vergrijzing. Ook heeft het vele deeltijdwerk van de afgelopen jaren de branche kwetsbaar gemaakt. Veel werknemers van buitenschoolse opvang werken bijvoorbeeld met snippercontracten, van zo’n 3 uur per dag. “Daar kunnen ze de hypotheek of rekening niet mee betalen”, zegt Loes Ypma van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. “Dus gaan ze op zoek naar ander werk.”

Daarnaast is er een specifiekere reden waarom de opvangwereld grote tekorten heeft, zegt Bijlsma. “Wanneer het goed gaat met de economie, neemt de vraag naar kinderopvang toe, omdat mensen meer te besteden hebben. Die vraag neemt verder toe door overheidsbeleid, omdat in goede economische tijden de toeslag op kinderopvang vaak ruimhartiger is.” Mede daarom staan in de opvangwereld, waar meer dan honderdduizend mensen werken, nu drie- tot vierduizend vacatures open.

Die tekorten hebben ook weer negatieve gevolgen voor andere sectoren. Wanneer ouders hun kinderen niet bij een opvang kwijt kunnen, kan dit ertoe leiden dat ze zelf niet in bijvoorbeeld de zorg of horeca kunnen werken.

Hoe nijpend is de situatie precies?

Volgens Bijlsma en Ypma is de situatie behoorlijk nijpend. Aangezien werknemers bij een kinderopvang een goede opleiding nodig hebben, meer dan een barman, is het personeelstekort niet zomaar opgevuld.

Daarnaast zal het personeelstekort de komende jaren vermoedelijk alleen maar toenemen. Vanaf 2025 gaat de overheid 95 procent van de kinderopvang betalen, en zal opvang dus zo goed als gratis worden. Daardoor zullen meer ouders hun kinderen naar de opvang brengen. Daarmee zal naar verwachting de vraag naar werknemers in de sector met twintig tot dertig procent groeien, waardoor in de komende vijf jaar 23.000 extra mensen nodig zijn, oplopend naar 50.000 in 2031. “Dat is bijna een factor tien van hoeveel mensen we nu al nodig hebben”, zegt Bijlsma. Bijlsma en Ypma verwachten beiden dat de situatie die nu in Amersfoort speelt, waarbij tientallen ouders te horen krijgen dat hun kind niet meer welkom is, de komende tijd vaker voor zal komen.

Mag dat zomaar: een contract eenzijdig opzeggen van ouders met kinderen op een opvang?

De Amersfoortse kinderopvangorganisatie Ska zegt van wel. “Volgens artikel 10 van de branchevoorwaarden heeft Ska het recht om de overeenkomst op te zeggen, bijvoorbeeld als er zwaarwegende redenen zijn”, schrijft de organisatie. Gjalt Jellesma van ouderbelangenvereniging Boink zegt dat ouders altijd moeten doorvragen naar alternatieven. “Maar als ze geen personeel beschikbaar hebben, kan dit inderdaad een geldige zwaarwegende reden zijn.”

Is er een oplossing voor de schrijnende situatie bij de kinderopvang?

Veel kinderdagverblijven werken nu noodgedwongen met ‘creatieve’ kortetermijnoplossingen. “Medewerkers maken extra uren”, zegt Ypma, “of mensen op kantoor worden ingezet om in de groep mee te kunnen werken.” Voor de lange termijn is zij enigszins hoopvol, zeker over de naschoolse opvang bij scholen. “Dertig procent van hen wil langer werken, terwijl het onderwijs ook met tekorten kampt. Een oplossing die we vaker zien is samenwerkingen met fulltimecontracten, waarbij mensen deels voor de opvang, en deels voor de school werken.”

Bijlsma vindt dat het kabinet moet afzien van het praktisch gratis maken van de kinderopvang voor iedereen. “Het zou goed zijn als het gratis voor mensen met de laagste inkomens. Maar als de vraag zal stijgen zoals nu verwacht wordt, kunnen wij geen goede dienst meer leveren.”

