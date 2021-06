Oud-CDA-leider Dries van Agt zegt na 50 jaar lidmaatschap op, maar niet vanwege Omtzigt

Maar de 90-jarige Van Agt doet dat niet vanwege het vertrek van het Kamerlid Pieter Omtzigt bij deze partij. Hij kan niet leven met de wijze waarop de christen-democraten in het parlement omgaan met het Palestijnse volk.

De voormalig premier probeert al meer dan twintig jaar op te komen voor de Palestijnen in Nederland. Hij zegt nu in een verklaring ‘diep teleurgesteld en gegriefd’ te zijn over de aanhoudende weigering van de christen-democraten in de Tweede Kamer om zich het leed van de Palestijnen aan te trekken. Eind mei stemde het CDA in het parlement tegen alle elf moties waarin het kabinet werd opgeroepen de Palestijnen te hulp te schieten. De partij blijft ‘het hoofd afwenden van het immense leed dat het Palestijnse volk wordt aangedaan’, schrijft Van Agt.

Sterker nog, de voormalig CDA-partijleider verwijt zijn partij zelfs een ‘sta-in-de-weg’ te zijn bij het Nederlandse beleid om Israël te veroordelen vanwege de illegale kolonisering, diens apartheidsbeleid en het schenden van de internationale rechtsorde. “Ik heb de hoop verloren dat het CDA de kant van het recht, de rechtvaardigheid en de solidariteit met mensen in verdrukking zal kiezen. Ik voel me dan ook vervreemd van mijn partij en voel me er niet meer thuis. Ik kan nu niet anders meer doen dan mijn lidmaatschap opzeggen.”

In 2017 zei hij op GroenLinks te hebben gestemd

Van Agt dreigde in 2010 al zijn lidmaatschap op te zeggen, toen vanwege de samenwerking van het CDA met de PVV van Wilders. Uiteindelijk deed hij dat toen niet. Wel verklaarde hij in 2017 op GroenLinks te hebben gestemd. Bij de laatste verkiezingen kondigde hij in interviews aan wel weer op Wopke Hoekstra te gaan stemmen, de lijsttrekker was hem in februari persoonlijk op zijn verjaardag komen feliciteren.

Van Agt is lid van het CDA vanaf het eerste uur. Hij was minister van justitie in het kabinet-Den Uyl en van 1977 tot 1982 premier.

