Orde moet er zijn op de botenparade

Een spontane deelname aan de jaarlijkse botenparade van Pride Amsterdam, voorheen de Gay Pride, is vanaf dit jaar van de baan. De organisatie van de Pride voerde samen met de gemeente Amsterdam een systeem met betaalde vignetten in, om overlast in de binnenstad te beperken. Volgende week zaterdag, 3 augustus, vaart de bonte stoet met boten weer door de Amsterdamse grachten, het jaarlijkse slotstuk van de Pride Amsterdam die vandaag wordt afgetrapt.

“De grachten raakten voorbije jaren overvol door mensen die van overal met hun boten op het evenement afkwamen”, legt woordvoerder van de Pride Amsterdam Danny de Vries uit. “Hierdoor konden de gewone paradeboten niet meer doorvaren. Het zorgde voor ophoping, waardoor de parade uiteindelijk veel langer duurde.”

Het betaalsysteem moet ook een einde maken aan de wildgroei van privéfeestboten. De Vries: “Die gebruikten de Parade als decor, dit willen we niet meer”. Ook particuliere bootjes die vóór en na de Parade in de grachten aanmeren zijn niet welkom. De nieuwe maatregelen moeten bewoners van de binnenstad meer rust bezorgen.

Warme broodjes

Ruim duizend vignetten gingen als warme broodjes over de toonbank. Aanmelden is ondertussen niet meer mogelijk. De prijs varieerde van 35 euro tot 175 euro. Voor de vaste woonbootbewoners gold een symbolische prijs van 1 euro. De organisatie verdient er niets aan, aangezien de opbrengst naar de beveiliging, handhavers, het betalingssysteem en het verzorgen van de vignetten gaat. Ook de grote logistieke operatie die woensdagochtend start heeft een prijskaartje: de hele route van de Parade, van Westerdok naar Oosterdok, wordt afgezet. Handhaving houdt een oogje in het zeil.

Alle boten gaan weg, behalve de woonboten. Degenen die een vignet hebben aangeschaft, kunnen op zaterdagochtend, de dag van de botenparade, de grachten opvaren. Zo kan de organisatie overzicht houden. “We kunnen bovendien alvast controleren op geluidsinstallaties. Die zijn vanaf dit jaar niet toegestaan”, zegt De Vries. Dankzij de vignetten is de organisatie in staat om efficiënt in te grijpen als er toch iets misgaat tijdens de Parade: “Alle boten zijn geregistreerd, we hebben alle nodige gegevens. Zo kunnen we ook gemakkelijk achterhalen wie er aangesproken moet worden.”

En dat gaat ook gebeuren. De organisatie van Pride mag vanaf dit jaar beoordelen of alles op het water naar behoren gaat. De Canal Pride-zone wordt namelijk officieel festivalterrein. De kade blijft het domein van de gemeente. “Er zal ongetwijfeld toch iets misgaan aangezien het de eerste keer is”, zegt de Vries. “Maar het systeem met betaalde vignetten maakt de controles in ieder geval gemakkelijker.”

700 meter Amsterdamse kadeverboden voor toeschouwers Niet alleen op het water gelden tijdens de Canal Pride strenge regels, ook op de kant. Vanwege de deplorabele staat van de kades langs de Amsterdamse grachten wordt toeschouwers een aantal mooie plekjes ontzegd. Van de twaalf kilometer kade aan weerszijden van de bootparade, is volgende week zaterdag 700 meter afgesloten. Er komen grote hekken te staan waar mensen niet doorheen kunnen kijken. De grootste afgesloten stukken zijn aan de Prinsengracht en de Nieuwe Herengracht. Ook de Walter Süskindburg, die de Amstel met de Herengracht verbindt, is afgesloten. De bootparade staat jaarlijks garant voor honderdduizenden bezoekers en de gemeente vreest dat reeds beschadigde kades het niet houden onder de belasting van dansende feestgangers. Andere jaren werden er ook al weleens kleine stukjes kade afgezet, maar nooit zoveel. Beveiligers bij de hekken moeten ervoor zorgen dat toeschouwers niet toch een zwakke kade bereiken. Dat Amsterdamse kades in slechte staat zijn, is al langer bekend. Van de tweehonderd kilometer kademuur moet 135 kilometer gerestaureerd worden. Ook voldoen 750 bruggen niet aan de wettelijke eisen. De gemeente heeft 200 miljoen euro uitgetrokken voor de eerste herstelkosten tot 2023.

