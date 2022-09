Opvang Oekraïners loopt tegen zijn grenzen aan

Op dit moment verblijven er ruim zestigduizend ontheemden uit Oekraïne in de Nederlandse noodopvang en bijna tweehonderd in de crisisnoodopvang. Het lukt nu nog de nieuwe instromers op te vangen, maar de marges zijn niet groot, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (asielzaken) in een brief aan de Tweede Kamer. De grote kunst is de instroom gelijk te laten opgaan met het gereed komen van nieuwe opvangplekken. Dat lukt voorlopig nog, maar de uitdaging is groot, schrijft de staatssecretaris. “De opvangtaak voor ontheemden uit Oekraïne kan niet losgezien worden van de enorme opgave waar op dit moment de reguliere asielketen voor staat.”

Een belangrijk politiek en humanitair probleem lijkt inmiddels opgelost: het gedwongen buitenslapen van asielzoekers bij het aanmeldcentrum. De staatssecretaris zei gisterenavond tegen persbureau ANP, na een bezoek aan het aanmeldcentrum, dat ‘niemand meer bij Ter Apel buiten hoeft te slapen. Iedereen die dat wil, kan opgevangen worden in Ter Apel of op een andere opvanglocatie’.

Maar, de mogelijkheden voor opvang blijven onder toenemende druk staan, waarschuwt hij, ook omdat een snel eind aan de oorlog in Oekraïne niet te verwachten is. “Opvang van ontheemden uit Oekraïne door gemeente en particulieren voor de komende periode zal noodzakelijk blijven.” Hoe dat precies moet is nog onduidelijk. Er wordt gewerkt aan langetermijnscenario's, waarover Van der Burg de Kamer dit najaar wil informeren, schrijft hij.

Ondertussen werkt het kabinet aan verlenging van allerlei tijdelijke maatregelen die zijn ingevoerd om Oekraïners bijvoorbeeld te laten werken of aanspraak te bieden op zorg. In totaal heeft die opvang al 2,3 miljard euro gekost. Het UWV meldt dat tot en met begin deze maand 35.000 Oekraïners werk hebben gevonden.

Lees ook:

Oekraïners een halfjaar in Nederland: hoe gaat het ze af?

Ruim zes maanden komen er al Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Veel van hen werken hier inmiddels en hun kinderen gaan hier naar school. In voor hen gebouwde woningen gaat hun leven straks verder.

Wie wijst Oekraïense vluchtelingen de weg in het Nederlandse zorgdoolhof?

Hoe verloopt de opvang van Oekraïners in gemeenten? Vijf maanden lang volgde platform voor onderzoeksjournalistiek Investico het functioneren van dit nieuwe opvangstelsel.