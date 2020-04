Er is genoeg testcapaciteit voor snotterende verpleegkundigen, huisartsen en andere mensen in de zorg. Ook voor leraren, mantelzorgers en jeugdtrainers die straks getest mogen worden is plek bij GGD’s. Maar opschalen naar een massaler testbeleid is onmogelijk. De door minister Hugo de Jonge beloofde capaciteit van 17.500 tests per dag is momenteel onhaalbaar door een tekort aan materialen.

Dat bleek donderdag in een zogeheten technische briefing in de Tweede Kamer. Daar beantwoordden coronagezant Feike Sijbesma (verantwoordelijk voor testen) en GGD-directeur Jan Woldman vragen van Kamerleden over het testbeleid in Nederland.

Concurrentie van andere landen

Vooral aan testvloeistoffen is een tekort, zei Sijbesma. Laboratoria gebruiken veel verschillende machines voor het uitvoeren van de test, dus wordt er onderhandeld met evenzoveel leveranciers van testmaterialen. Sijbesma concurreert bij die leveranciers met honderd andere landen die allemaal hun testbeleid veranderen en in de meeste gevallen opschalen. “De fabrikanten zeggen tegen mij: u bent heus niet de enige, meneer Nederland.”

Tekorten aan andere materialen zoals wattenstaafjes en plastic hoesjes zijn minder urgent, ook omdat het kabinet erin lijkt te zijn geslaagd om deze materialen in Nederland te gaan produceren. In het geval van testvloeistoffen kan dat niet.

Volgens Sijbesma is er voldoende capaciteit bij laboratoria om de mensen die getest mogen worden volgens het beleid van het kabinet ook daadwerkelijk te testen. Waarom dat niet meer groepen mensen zijn, zoals vakkenvullers en buschauffeurs, is niet aan hem, maar een politieke afweging, aldus Sijbesma.

Voldoende afnamecapaciteit

Momenteel worden er dagelijks ruim zesduizend mensen getest. Die testen worden afgenomen bij GGD’s, in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dat zijn soms coronapatiënten en daarnaast vooral zorgmedewerkers. Vanaf 6 mei mogen er meer mensen worden getest, zoals onderwijzers en personeel van kinderopvangcentra. Ook conciërges of chauffeurs van scholieren komen in aanmerking voor deze test. Daarnaast worden politieagenten, handhavers of boa’s getest die na een incident of direct contact met een persoon klachten hebben gekregen. Dat kan zijn na een reanimatie, een arrestatie of spuugincident, zoals die in Nederland hebben plaatsgevonden.

Volgens GGD-directeur Woldman gaat zijn organisatie ruimhartig om met testaanvragen omdat er bij de 25 regionale GGD’s ruim voldoende afnamecapaciteit is. Ook hij hoort de verhalen van mensen die zeggen niet terecht te kunnen bij een GGD-teststraat, maar dat ligt volgens hem niet aan de GGD’s, die gemakkelijk twee keer zoveel testen kunnen afnemen dan nu gebeurt. De verwachting is dat met nieuwe testgroepen zoals leraren en jeugdtrainers er dagelijks achtduizend mensen worden getest. Daarvoor zijn genoeg materialen beschikbaar.

Dat aantal ligt niet veel hoger dan nu omdat de GGD’s al een afname zien van het aantal zorgmedewerkers dat zich met klachten aanmelden voor een test. Dat is ook niet zo gek, aldus Woldman, in deze tijd van het jaar daalt het aantal gewone verkoudheden en griepjes en die kwaaltjes leveren nou net de klachten op die lijken op corona. In aanloop naar de zomer verwacht Woldman dat deze afname doorzet, eenvoudigweg omdat mensen in de zomer minder luchtweginfecties hebben.

