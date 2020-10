Opnieuw roepen kritische leden van coalitiepartijen het kabinet op meer te doen voor vluchtelingen uit Moria

Opnieuw roepen kritische leden van de vier coalitiepartijen het kabinet op meer te doen om de vluchtelingen uit het afgebrande kamp Moria te helpen. Net als in september zijn enkele leden van ChristenUnie, CDA, D66 en VVD woensdag een handtekeningenactie gestart, waarmee ze hun onvrede uiten over de zogenoemde ‘Moria-deal’ van hun Haagse partijgenoten.

Aanleiding voor de nieuwe actie is een rapport van hulporganisatie Oxfam. Daaruit blijkt dat de omstandigheden in het nieuwe kamp dat op Lesbos werd gebouwd zo mogelijk nog slechter zijn dan in kamp Moria, dat begin september afbrandde. Volgens Oxfam zijn de bijna 8000 inwoners van het nieuwe kamp, voornamelijk gezinnen met kinderen, gehuisvest in tenten die niet zijn toegerust op het naderende winterweer. “Het was voor ons reden om weer in de pen te klimmen”, zegt initiatiefnemer van de petitie Antonie Fountain (lid van de ChristenUnie). Hoewel de eerste actie nog niet tot aanpassingen van de afspraak leidde, proberen de initiatiefnemers het nu opnieuw. Fountain: “In de woorden van de Blues Brothers: ‘We got the band back together’.”

‘Met een theelepel water een brand blussen’

De kritische leden willen allereerst af van de ‘uitruil’ die in de Moria-deal is opgenomen. Het kabinet sprak af dat de honderd vluchtelingen die uit het afgebrande kamp naar Nederland worden gehaald, worden afgetrokken van de 2000 mensen die Nederland aan de VN beloofd heeft op te nemen in een periode van vier jaar. Dat daardoor vluchtelingen uit Moria de plek innemen van kwetsbare mensen uit kampen in Jordanië of Libanon, viel bij een deel van de coalitie-achterban verkeerd. De leden die de actie op touw zetten, willen dat het kabinet in totaal zeker zeshonderd migranten van Lesbos gaat opnemen, bovenop de 2000 vluchtelingen uit andere delen van de wereld.

Bovendien vinden ze dat het kabinet meer haast moet maken met het ophalen van de honderd mensen aan wie Nederland al een plaats heeft beloofd. Het antwoord van de staatssecretaris, dat het proces tijd kost omdat in Griekenland gekeken moet worden welke vluchtelingen aan de Nederlandse eisen voldoen, vinden ze niet afdoende. Fountain: “Het is alsof je met een theelepeltje water een brand probeert te blussen, en ondertussen nog aan het kijken bent welk theelepeltje het beste past.”

De groep van honderd vluchtelingen, bestaande uit alleenstaande minderjarigen en gezinnen met kleine kinderen, moet wat de initiatiefnemers van de actie betreft binnen twee weken naar Nederland worden gehaald.

De actie loopt sinds woensdagmiddag één uur. De eerdere handtekeningenactie van kritische leden kreeg uiteindelijk steun van 1349 mensen. Het overgrote deel van die handtekeningen kwam van leden van D66 (521), ChristenUnie (505) en het CDA (315). Acht handtekeningen kwamen van leden van de VVD.

