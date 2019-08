Operalegende Placido Domingo beschuldigd van seksueel wangedrag

Over een periode van tientallen jaren zou hij vrouwen onder druk hebben gezet. Acht zangeressen en een danseres vertellen tegen AP dat de zanger hen en anderen tot seksuele handelingen zou hebben gedwongen, verspreid over een periode die begon in de vroege jaren tachtig. Gingen ze niet in op zijn avances, dan merkten ze daar in hun carrière de gevolgen van.

De 78-jarige in Spanje geboren Placido Domingo wordt gezien als een van de grootste operazangers van deze tijd. Hij is tevens veelgevraagd dirigent, en directeur van de Los Angeles Opera. Hij won verschillende Grammy-awards en wordt zeer gerespecteerd in de klassieke muziekwereld. Hij speelde zo'n 150 rollen en treedt nog altijd op voor uitverkochte zalen, in april had hij zijn vierduizendste optreden.

Eén zangeres zegt dat Domingo zijn hand onder haar rok stopte, drie anderen zeggen dat ze ongevraagd werden gezoend - in een kleedkamer, een hotelkamer en tijdens een lunchoverleg. “Een zakenlunch is niet zo vreemd, maar iemand die telkens je hand wil vasthouden tijdens zo'n lunch is dat al wel - en een hand op je knie leggen ook. Hij was je altijd aan het aanraken, op de één of andere manier.”

Negatieve gevolgen

Naast de negen vrouwen die hun verhaal doen aan AP, verzamelde het persbureau nog zes getuigenissen van mensen die zich niet op hun gemak voelden in het bijzijn van de zanger. Ook sprak het persbureau meer dan dertig mensen die vertelden getuige te zijn geweest van ongepast gedrag van de zanger en dat het vooral jonge vrouwen waren die door hem lastig werden gevallen. Verschillende vrouwen claimen dat ze, na de zanger te hebben afgewezen, negatieve gevolgen merkten in hun verdere carrière - onder andere dat door hem gedane beloftes niet langer werden nagekomen.

Slechts één getuige durfde haar naam te noemen - mezzosopraan Patricia Wulf - de anderen wensten anoniem te blijven omdat ze bang zijn anders last te ondervinden in hun werk.

Placido Domingo weigert in te gaan op vragen van AP over specifieke incidenten. Wel heeft hij een schriftelijke verklaring gegeven. De zanger stelt onder andere dat de “beschuldigingen van deze anonieme personen, die meer dan dertig jaar terug gaan, zeer problematisch [zijn], en zoals nu naar buiten gebracht, foutief.”

“Maar het is pijnlijk om te horen dat ik zo veel mensen zich niet op hun gemak heb laten voelen, hoe lang ook geleden en hoe goed mijn bedoelingen ook waren. Ik geloof dat al mijn daden welkom en met wederzijdse instemming waren. Mensen die mij kennen weten dat ik niet iemand ben die willens en wetens iemand zou beschadigen of beledigen.”

“Maar ik ben me ervan bewust dat de standaarden van vandaag anders zijn dan in het verleden - en dat is maar goed ook.”