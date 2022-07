Opblazen van gebouw met krijgsgevangenen in Donbas is regelrechte oorlogsmisdaad, maar door wie?

Het is een grove oorlogsmisdaad, daar zijn Oekraïne, Moskou en de pro-Russische rebellen van de Donetsk Volksrepubliek het over eens. Maar op de vraag wie het gebouw met Oekraïense krijgsgevangenen in het dorpje Olenivka, dat in handen is van de rebellen, heeft opgeblazen, komen tegengestelde antwoorden.

Feit is dat afgelopen vrijdag een gebouw met daarin circa 200 krijgsgevangenen de lucht in ging en dat de strijdende partijen zeggen dat het door de ander met voorbedachten rade is gedaan. Zo beschuldigen Rusland en de pro-Russische rebellen Oekraïne ervan het gevangenenkamp te hebben opgeblazen met een geavanceerde Amerikaanse Himars-raket.

In het detentiecentrum zaten veel Oekraïense strijders van het extreemrechtse Azov-regiment vast, die maandenlang Marioepol verdedigden. Kiev zou volgens de Russische lezing hebben willen voorkomen dat deze gevangenen verklaringen afleggen over hun oorlogsmisdaden, wat Oekraïne in verlegenheid zou brengen. De overgave van Azov-eenheden vond echter al ruim twee maanden geleden plaats. Waarom de Oekraïense strijdkrachten dan zo lang hebben gewacht om zo’n dodelijke aanval te plegen, is onduidelijk.

Martelingen maskeren

Oekraïne beschuldigt op zijn beurt de huurlingen van de Russische Wagner Groep ervan achter de aanslag te zitten. Uit door de Oekraïense geheime dienst onderschepte telefoongesprekken zou blijken dat de pro-Russische rebellen de krijgsgevangenen in het afgesloten detentiecentrum hebben opgeblazen. Er werd gesproken over het succes van de explosie, waarbij de Russen onderling erkenden hiervoor verantwoordelijk te zijn, aldus Oekraïne. De Wagner Groep en de pro-Russische rebellen in Donetsk zouden Moskou niet van tevoren hebben geïnformeerd over het opblazen van het onderkomen van de krijgsgevangenen.

Volgens Kiev wilden de Wagner Groep en de rebellen het martelen van de krijgsgevangenen maskeren. Nu hun lichamen ernstig zijn verbrand en verminkt, wat ook te zien is op beelden van Reuters, zijn sporen van mishandeling moeilijk nog vast te stellen.

De pro-Russische rebellen spreken van 52 doden en 75 gewonden. Oekraïne geeft als cijfers 40 doden en 130 gewonden. Volgens de Volksrepubliek Donetsk zijn er acht bewakers gewond geraakt. Andere bronnen zeggen dat het opmerkelijk is dat er niemand aan Russische kant is omgekomen bij de explosie. Hoe beide partijen aan hun aantallen komen is onbekend.

Op de terrorismelijst

De Oekraïense president Zelenski wil een onafhankelijk onderzoek naar de toedracht door de Verenigde Naties en het Internationale Rode Kruis. Moskou weigert het Rode Kruis de toegang tot gewonde krijgsgevangenen in Olenivka. Het Rode Kruis is een strikt neutrale organisatie en de toegang tot krijgsgevangenen weigeren is in strijd met de Geneefse Conventies over oorlogsrecht.

Zelenski riep de Verenigde Staten op Rusland op de lijst van landen te zetten die terrorisme steunen, om Moskou zo nog verder internationaal isoleren. Hij noemde het land: “de grootste bron van het terrorisme in de wereld.”

