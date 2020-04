Ook in thuiszorg en verpleeghuis moet veiligheid leidraad zijn, stellen vakbonden

In normale tijden hadden de bonden de boel al lang plat gelegd, maar deze weken zijn verre van normaal. Daarom kan het gebeuren dat voor één op de drie medewerkers geen beschermende kleding is, zo blijkt uit een peiling van het CNV. Dat zorgt voor enorm veel stress omdat medewerkers ziek kunnen worden en hun cliënten, hulpbehoevende ouderen, kunnen besmetten, stellen de drie vakbonden.

Gisteren werd al bekend dat zeker 184 verpleeghuisbewoners zijn overleden die positief waren getest op corona. Bij nog eens een kleine honderd bestaat een vermoeden. Cijfers voor de thuiszorg, een grotere sector dan de verpleeghuizen, zijn er niet.

Niet bij ouders langs

Een medewerkster van een verpleeghuis vertelt anoniem hoe zij zonder bescherming, in haar eigen kleding, de bewoners verzorgde. Gevaarlijk, want zo kan ze zichzelf en bewoners besmetten. Mede daarom durft ze niet bij haar ouders langs te gaan. “Er lopen ook uitzendkrachten rond. Die komen overal”, zegt ze. “Daarover bestaat bij ons wel wat stress. Van je vaste collega’s weet je dat ze voorzichtig zijn. Van anderen niet.” Pas deze week kreeg het personeel beschermende kleding, nadat bij de eerste bewoners besmettingen zijn vastgesteld.

Uit een peiling die CNV Zorg en Welzijn uitvoerde, blijkt dat één op de drie medewerkers in verpleeghuizen en thuiszorg zonder mondkapjes, schorten of spatbrillen moet werken als zij ouderen wassen en verzorgen. “Normaal zouden de vakbonden dit nooit toelaten, maar het is crisis”, zegt Michel van Erp van vakbond NU’91.

Veiligheid moet leidraad zijn

Bestuurder van FNV Zorg en Welzijn Cor de Beurs vindt dat veiligheid voor alles moet gaan. “Dat moet de leidraad zijn, niet de schaarste aan middelen. Omdat we de middelen niet hebben, passen we de richtlijnen aan. Dat gevoel heb ik.”

Medewerkers komen door het tekort aan middelen voor moeilijke keuzes te staan, stelt De Beurs. “Je wilt werken volgens de richtlijnen en dus als medewerker beschermende maatregelen nemen. Maar wat doe je dan als je richtlijnen niet kunt uitvoeren omdat er onvoldoende schorten en maskers zijn? Als je de zorg niet verleent, gaat de bewoner achteruit en kan overlijden. Doe je als medewerker onbeschermd je werk, dan kunnen zowel bewoners als jijzelf ziek worden.”

Volgens De Beurs is het werk in de verpleeghuizen momenteel zwaar. Hulp van mantelzorgers en vrijwilligers is er niet meer. Zolang het coronavirus buiten blijft, is het volgens hem nog te doen. Slaat het virus toe, dan neemt de werkdruk toe omdat de verzorging zwaarder wordt. “Ook emotioneel”, zegt Van Erp. “Je ziet het verdriet en de eenzaamheid bij de mensen, waar je zelf weinig aan kunt doen.”

Dagelijks worden we gebeld

Sandra van den Braak werkt in de thuiszorg in Veghel, een van de zwaarst getroffen gebieden in Nederland. Zij komt geregeld over de vloer bij coronapatiënten. Van haar werkgever Pantein krijgt ze alle beschermende middelen die nodig zijn. “Ja, het kan dus wel. Dagelijks worden we gebeld of krijgen we een berichtje met de vraag hoe het met ons gaat.”

Het viel Van den Braak en haar collega’s al snel op dat het coronavirus voor allerlei verschillende klachten kan zorgen en niet alleen luchtweginfectie en koorts. “Zodra mensen afwijkende klachten hebben, behandelen we hen als mogelijk coronageval en nemen we beschermende maatregelen.”

Zelf heeft Van den Braak geen reden tot klagen, ze ziet wel dat het niet overal volgens de richtlijnen gaat. “De huishoudelijke medewerkers die via de wmo werken, lopen van de ene naar de andere cliënt. Onbeschermd. Ik vind dat triest om te zien. Ik kan me voorstellen dat zij met een groot schuldgevoel rondlopen omdat ze bang zijn dat ze iemand besmetten.”

Lees ook:

Roep om versoepeling van bezoekverbod verpleeghuizen: ‘Mensen gaan kapot aan deze situatie’

Moeten bewoners van verpleeghuizen langer leven in eenzaamheid, of mogelijk korter met bezoek en aandacht én een risico op corona?