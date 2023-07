Ook in Friesland is nu een coalitieakkoord. Bekijk hier de tussenstand

Op Brabant na is inmiddels in alle provincies een coalitieakkoord gesloten. Friesland presenteert 13 juli de plannen.

Nog één te gaan. Vier maanden na de verkiezingen ligt in elf van de twaalf provincies een coalitieakkoord. Nadat eerder deze week ook Noord-Holland, Drenthe en Overijssel de plannen voor de komende vier jaar presenteerden, liet donderdagavond ook Friesland weten dat een akkoord is bereikt.

In die provincie liepen de onderhandelingen eerder nog stuk. Vlak voordat het coalitieakkoord met BBB, CDA, ChristenUnie en de PvdA naar buiten zou worden gebracht, trok die laatste partij zich toch nog terug. De formatie moest opnieuw, maar inmiddels zijn BBB, CDA en de ChristenUnie eruit gekomen met de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Net op tijd voor het zomerreces. ‘

Ook in Noord-Brabant liepen de onderhandelingen stuk. Daar was het verkiezingswinnaar BBB die zich op het laatste moment toch niet kon vinden in de gemaakte afspraken. Inmiddels onderhandelen VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant daar zonder de nummer één van de provincie over een coalitieakkoord. Vanaf volgende week lassen de partijen eerst een pauze in. Medio augustus zetten ze de onderhandelingen voort.

Brabant is niet de enige provincie waar de partij van landelijk leider Caroline van der Plas ondanks het goede verkiezingsresultaat buiten de boot viel in de formatie. In Utrecht presenteerden GroenLinks, VVD, CDA, D66 en PvdA deze week een akkoord. Onderhandelingen tussen BBB en GroenLinks liepen in een eerder stadium al mis.

In de andere provincies is de BBB er wel in geslaagd de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. In Drenthe vormt de BoerBurgerBeweging (BBB) de grote winnaar van de verkiezingen, samen met PvdA, VVD en CDA het nieuwe bestuur. In Noord-Holland hebben BBB, VVD, PvdA en GroenLinks een coalitieakkoord gesloten dat als basis dient om de provincie de komende vier jaar te gaan besturen.

De actuele stand van zaken vindt u hieronder.

Lees ook:

Frustratie bij Brabantse steden over mislukken landbouwakkoord en provinciecoalitie

De woningbouw in Noord-Brabant dreigt hoe langer hoe meer in het slop te raken. De zeven grootste gemeenten uiten hun zorgen in een brief aan de provincie, als reactie op de mislukte coalitievorming.