Ook in de rabbijnse bronnen waren er al meer seksen dan alleen man en vrouw

Intersekse. Androgyn. Non-binair. Moderne flauwekul? Welnee, eeuwen geleden bezigden rabbijnen die termen al. “Ze kregen niet iedereen in de mal van ‘man’ en ‘vrouw’”, zegt de Amerikaanse hoogleraar Sarah Imhoff, gespecialiseerd in jodendom en gender op de religieuze nieuwssite RNS.

In de rabbijnse literatuur uit de oudheid komen naast ‘man en vrouw’ ook androgynos (met twee soorten genitaliën), tumtum (zonder genitaliën) en saris (na verlies van genitaliën) voor. Verder vindt Imhoff in deze Joodse literatuur de term aylonit: geboren als meisje, maar geen vrouw geworden.

Genderdiversiteit loopt door de rabbijnse traditie heen

Ook citeert ze een passage over de ‘androgynos’ die ‘soms mannelijk, soms vrouwelijk is, dan weer geen van beide of allebei’. Volgens haar loopt genderdiversiteit door de rabbijnse traditie heen.

De lhbti+’ers onder de Joden grijpen dergelijke teksten graag aan om zich te verweren tegen afwijzing op basis van de Joodse wet, de halacha. Kunnen ze nu aanmonsteren voor hun boot tijdens de Canal Parade? Imhoff waarschuwt voor progressief optimisme. De halacha blijft gebaseerd op een helder onderscheid tussen man en vrouw. In orthodoxe synagogen zitten ze apart van elkaar. “Er is een hiërarchie, de belangrijkste religieuze taken zijn voor mannen.”

Dat zal allemaal niet snel veranderen, aldus Imhoff. “Maar de rabbijnse bronnen maken wel duidelijk dat er geen periode is geweest waarin iedereen netjes in de vakjes paste.”

