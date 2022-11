Ook in Afrika kan ruimte voor de rivier een oplossing zijn

Giraffen bezwijken in Kenia door de aanhoudende droogte. Olifanten op zoek naar water verlaten de wildparken in het zuiden van Afrika en richten vernielingen aan bij dorpen. Overstromingen spoelen huizen en gewassen weg, vee verdrinkt, mensen raken dakloos en door gebrek aan hygiëne ontstaan ziektes. Afrika ondervindt nu al de gevolgen van klimaatverandering.

Om weerbaar te zijn tegen langere periodes van droogte en heftige overstromingen zal Afrika zich nog veel meer moeten aanpassen, zegt klimaatexpert Bart Geenen van het Wereld Natuur Fonds (WWF). En dat kan door gebruik te maken van de natuur, stelt hij. “We kijken te veel naar technische oplossingen, zoals dammen, putten en pijpen. Maar als je er niet voor zorgt dat er voldoende water is, heb je daar uiteindelijk weinig aan. Kijk naar wat de natuur kan doen.”

Zogeheten nature based solutions kunnen natuurgeweld dat is aangewakkerd door klimaatverandering met meer dan een kwart (26 procent) verminderen, blijkt uit recent gezamenlijk onderzoek van het Internationale Rode Kruis en WWF. Wereldwijd leven meer dan 3,3 miljard mensen in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Met behulp van de natuur zijn die vaak effectief en relatief goedkoop te beschermen, concluderen Rode Kruis en WWF.

Geen water uit de kraan

In Zambia hebben de twee organisaties samen een project opgezet waarmee ze willen laten zien hoe dat werkt. “Zambia merkt ook de gevolgen van klimaatverandering. Nog niet zo erg als Kenia, maar ook hier valt soms de stroom uit, zien we oogsten mislukken en dieren sterven”, zegt Geenen. “Twee jaar geleden kwam in Lusaka geen water uit de kraan. De klimaatimpact heeft dus de hoofdstad bereikt en daardoor is ook de politiek nu overtuigd dat er iets moet gebeuren.”

In de Barotse Floodplain in Zambia zijn bewoners afhankelijk van visserij en traditionele landbouw. Beeld Jasper Doest/WWF

Zambia presenteert het project deze week op de klimaattop in Egypte. Het is gericht op twee gebieden: de Barotse Floodplain, een van de grootste wetlands in Afrika, en nationaal park Kafue, in de buurt van Lusaka. Geenen: “In Barotse, in het grensgebied met Angola, zijn de bewoners afhankelijk van visserij en traditionele landbouw.

“Door houtkap voor houtskool bieden de bossen hier minder bescherming tegen overstromingen bij zware regenval en dus is herbebossing en bescherming nodig. Kafue ligt dicht bij het economisch hart van het land, met de suikerindustrie, een waterkrachtcentrale en veeteelt, dat bij droogte in de problemen komt. Dit gebied moet het water gaan vasthouden als een spons.”

Werken met de natuur is niet nieuw

Ruimte voor de Rivier bewijst volgens Geenen dat werken met de natuur niets nieuws is en zeer succesvol kan zijn. Na het hoogwater in 1993 en 1995 verbeterde Rijkswaterstaat de veiligheid in Nederland met de aanleg van nevengeulen, verbreding van de uiterwaarden en verwijderen van obstakels langs de grote rivieren.

“Op 15.000 hectare grond langs de rivieren is de natuur gebruikt om de veiligheid te garanderen. Dat is een prachtig voorbeeld voor andere landen.”

Daarbij liggen droogtebestrijding en overstromingsbescherming het meest voor de hand, maar Geenen denkt ook aan kustgebieden. “In Afrika kun je die lang niet overal beschermen met dijken, dat is ook onbetaalbaar. Maar herstel van mangroves en riffen helpt om de golfslag te breken.”

Traditionele landbouw in de Barotse Floodplain in Zambia. Beeld WWF

Geenen verheugt zich op de samenwerking met het Rode Kruis. Dat is weliswaar geen natuurorganisatie. “maar als noodhulporganisatie worden wij vaak geconfronteerd met de gevolgen van extreem weer”, zegt Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum en hoogleraar klimaat en rampen aan de Universiteit Twente. “Steden groeien en vaak doen ze dat op gevaarlijke plekken. Ook de aantasting van het landschap draagt bij aan risico’s op overstromingen, waarbij vaak ziektes uitbreken.”

Natuur herstellen of juist met rust laten

Het Rode Kruis werk in de hulpverlening veel met lokale vrijwilligers. “Daardoor weten we snel wat er speelt en door welke omstandigheden een ramp kunnen verergeren. We zien dat natuur herstellen of juist met rust laten vaak een goede oplossing is om een ramp te voorkomen. Dat is inmiddels deel van ons werk”, zegt Van Aalst. “Dan helpen we bijvoorbeeld bij het herstel van mangrovebossen op verschillende plaatsen op de wereld. En bij herbebossing op Haïti.”

“We hebben niet echt verstand van natuur, maar door onze capaciteiten te bundelen met die van andere partijen als het WWF proberen we te laten zien dat er praktische oplossingen zijn. Met dit project willen we de rest van de wereld inspireren. Het is een bericht van hoop.”

