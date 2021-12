Ook dit jaar gaat de nachtmis met kerst niet door in de katholieke kerk

Het besluit om andermaal de kerken op kerstavond te sluiten, gaat de bisschoppen zeer aan het hart, zo melden zij in een persbericht. Maar zij willen koste wat koste voorkomen dat de kerk een bron van besmetting is of wordt.

De bisschoppen zijn vroeg met hun mededeling, waaraan de plaatselijke kerken zich moeten houden. Op 14 december is de volgende persconferentie van het kabinet. In elk geval tot die tijd ligt het openbare leven na vijf uur ‘s middags plat. Alleen essentiële zaken zijn open. Of dat na 14 december zo blijft is nu nog niet bekend.

Het kabinet heeft een ‘dringende oproep’ gedaan aan kerken gedaan zich te voegen naar de regels die gelden voor andere maatschappelijke sectoren. De katholieke kerk volgt dit advies op, en verlengt dat nu al tot en met kerstmis. Dat doen de bisschoppen om te voorkomen dat er nodeloos voorbereidingen worden getroffen voor de kerstnachtmis.

De nachtmissen zijn populair. Met het schrappen ervan willen de bisschoppen voorkomen dat er een ‘massale beweging’ op gang komt van mensen die allemaal tegelijk naar de kerk gaan. Ook wijzen ze op het belang van goed ventileren. Dat komt in het gedrang als er als uitweg wordt gekozen om meerdere missen op één avond te houden.

De bisschoppen zijn zich ervan bewust dat de nieuwe maatregelen van parochies en alle gelovigen opnieuw ‘extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen’ vragen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. Zij wijzen er op dat de vieringen overdag wel doorgaan. Ook zijn er mogelijkheden om, al dan niet vooraf opgenomen, online kerstnachtmissen te volgen.

De Protestantse Kerk in Nederland wacht met maatregelen voor Kerstmis tot de volgende persconferentie van het kabinet op 14 december. Anders dan katholieke parochies, zijn plaatselijke protestantse kerken vrij adviezen van het landelijk bestuur al dan niet op te volgen.

Afgelopen weekeinde gaf het interkerkelijk contact in overheidszaken CIO de circa dertig aangesloten kerkgenootschappen opgeroepen na vijven niet meer samen te komen. In reformatorische kerken is in elk geval afgelopen zondag op diverse plekken afgeweken van het ‘dringende advies’ van het CIO. De avonddienst wordt daar gezien als een essentiële zaak, waarvoor een uitzondering geldt. Kerken zijn niet verplicht zich aan dit advies te houden. Wel geldt voor hen weer dat de kerkgangers op anderhalve meter afstand van elkaar moeten zitten.

