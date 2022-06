Onderzoekscommissie over rol Trump bij bestorming Capitool: ‘Resultaat van poging tot staatsgreep’

Op datzelfde moment had Pence in feite het presidentschap even overgenomen: terwijl Trump na de bestorming van het Capitool geen contact opnam met de ministeries van Binnenlandse Veiligheid of Defensie, deed vanuit zijn schuilplaats onder het Capitool de vicepresident dat wel en beval, zonder dat hij daartoe ook maar enige bevoegdheid had, de Nationale Garde in te zetten.

Met die en andere nieuwe details illustreerde de commissie van het Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool onderzoekt, hoe dicht de VS die dag waren bij het instorten van het democratisch bestel.

En ze gaf daarvan ronduit de schuld aan Donald Trump. “Het geweld brak niet toevallig uit”, zei commissievoorzitter Bennie Thompson. “Het was het eindresultaat van een poging tot staatsgreep.”

Die was voorbereid door medewerkers van Trump, die hem vertelden dat hij in november 2020 de presidentsverkiezingen alleen had verloren van Joe Biden dankzij fraude. Ze wisten beter, zo stelde de commissie aan de hand van documenten en getuigenverklaringen vast. En Trump zelf ook.

Ivanka Trump

Hij kreeg het bijvoorbeeld te horen van zijn dochter Ivanka. Die legde voor de commissie een verklaring af waarvan op de hoorzitting een kort fragment te horen was. Daarin verklaarde ze dat ze minister van Justitie William Barr geloofde toen die zei dat er geen aanwijzingen waren dat fraude de uitslag van de verkiezing kon hebben veranderd. “Ik nam hem serieus”, zei ze.

Trump deed dat niet, en probeerde Barr te laten vervangen door iemand die de verhalen over stembusfraude wel wilde ondersteunen, in officiële brieven aan staten waar Trump op het nippertje had verloren. Die zouden zich daardoor gesteund voelen om die uitslag in te trekken. Dat zou een belangrijke stap zijn geweest naar het annuleren van de verkiezingsuitslag en een verlenging van het het presidentschap van Trump met vier jaar.

‘Uitgewerkt plan’

Om precies te zijn zou het een van zeven stappen zijn geweest in wat de commissie een uitgewerkt plan noemt, en betitelt als een samenzwering tegen het staatsgezag. De stappen zullen de komende twee weken worden toegelicht in de volgende publieke hoorzittingen. Donderdag ging vooral de aandacht uit naar de rol van extreme groepen als de Oath Keepers en de Proud Boys, waarvan de laatsten het voortouw namen bij het geweld rond het Capitool. Ze deden dat naar eigen zeggen omdat ze Trumps tweets in de aanloop van die dag als een oproep zagen om in actie te komen.

De hoorzittingen geven samen een tussenstand van het werk van de commissie. De komende maanden gaat het ondervragen van getuigen en het opeisen van documenten nog door. De commissie wil in september met een eindrapport komen.

Volgens de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden kan het werk van de commissie niet serieus genomen worden. Het is ‘politiek gemotiveerd’, zei fractieleider Kevin McCarthy op een persconferentie vooraf. De Republikeinen hadden recht op vijf leden in de commissie, maar nadat de Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, drie voorgestelde leden weigerde, trokken ze hun medewerking in. Twee Republikeinen die niets moeten hebben van Donald Trump, Liz Cheney en Adam Kinzinger, namen op Pelosi’s uitnodiging wel zitting, naast zeven Democraten.

Cheney oordeelde in een openingstoespraak keihard over de Republikeinse weigering om de gebeurtenissen van 6 januari en de aanloop daar naartoe tot de bodem uit te zoeken. Sterker nog, sommigen werkten eraan mee, en leken te beseffen dat dit strafbaar kon zijn. Volgens Cheney heeft een van haar fractiegenoten, Scott Perry, in de laatste dagen van Trumps presidentschap gevraagd of hij gratie kon krijgen. En hij was niet de enige. “Er komt een dag dat Trump er niet meer is”, zei Cheney, maar jullie oneer nog wel.”