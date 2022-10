Onderlinge verwijten en irritaties bij Ajax: ‘De sfeer is niet optimaal’

Daley Blind kon zijn ergernis na afloop niet verbergen. De verdediger van Ajax had zijn elftal in de slotfase tegen het allerminst grootse FC Volendam in elkaar zien storten. De 0-3 voorsprong ging nog bijna in rook op. De gelijkmaker van Henk Veerman werd echter afgekeurd wegens buitenspel waarna Davy Klaassen in de slotminuten met de 2-4 alsnog voor verlichting zorgde.

Maar zo voelde het amper. Blind mopperde dat medespelers na de 1-3 niet deden wat was afgesproken. “We raakten de controle kwijt. Het belangrijkste in zo’n fase is dat je blijft doen wat je moet doen. Als het niet goed bent moet je terug naar de basis en afspraken nakomen”, zei Blind bij ESPN. Steven Berghuis was ook kritisch op medespelers: “We mogen meer van elkaar eisen. In de eerste helft verspeelden we soms ballen die we niet mogen verspelen. Als je die goed speelt, kan je 0-3 en 0-4 maken. Dat moet wel de norm en de eis worden.”

Na de vernederende 1-6 tegen Napoli in de Champions League, die volgde na drie wedstrijden zonder winst, is er intern veel gesproken. Blind wilde er inhoudelijk niet op ingaan, maar zei wel: “Het lijkt me duidelijk dat de sfeer niet optimaal is.” Hij stipte subtiel ook nog aan dat tegen Volendam de vijf wissels van trainer Alfred Schreuder het spel ook niet ten goede kwamen. “Er veranderde een hoop.”

Beeldvorming rond Schreuder

Zo ging de veelbekritiseerde Dusan Tadic na een uur naar de kant. De Serviër stond vervolgens constant voor de dugout van Ajax aanwijzingen te geven terwijl Schreuder op zijn stoel bleef zitten. Het nadrukkelijk coachen van Tadic lijkt voor het gezag van Schreuder en de beeldvorming over hem niet bevorderlijk. De trainer ligt toch al onder vuur bij een deel van de supporters. Op videobeelden is te zien dat reservekeeper Jay Gorter tegenover andere bankzitters zijn ergernis uit over het coachen van Tadic, in woord en gebaar.

Tadic zei na afloop dat hij zijn team wilde helpen. Schreuder zag er ook geen probleem in. “Hij is de aanvoerder van Ajax. Als je kijkt wat hij tot nu toe heeft gepresteerd voor de club. Dat komt ook door zijn emotie. Het is ook zijn karakter waardoor hij zo goed is geworden. Als mensen dat naar het negatieve willen vertalen, dan is dat hun probleem en niet de mijne.”

Schreuder was in Volendam gestart met dezelfde spelers als tegen Napoli maar drie stonden er wel op andere posities. Blind had stuivertje gewisseld met Bassey, die nu linksback stond. Het kwam de opbouw bij Ajax vanuit het centrum ten goede. Tadic speelde weer eens vanaf zijn vertrouwde linkerflank. Vanaf elf meter scoorde hij zijn eerste doelpunt in de eredivisie sinds april (0-1). Berghuis stond weer eens rechtsbuiten en leek daarbij te renderen. De assist bij de 0-2 van Bassey kwam op zijn naam. Toen invaller Brobbey na een dik uur voor de 0-3 zorgde, leek Ajax zorgeloos de wedstrijd uit te spelen.

Pasveer in de fout

Degradatiekandidaat Volendam was via Zeefuik en Eiting echter in staat bloot te leggen hoe broos het vertrouwen nog is. Bij de 1-3 ging Pasveer, die tegen Napoli ook al weinig tegenhield, opzichtig in de fout. “Tot de 3-0 was er niets aan de hand. Ik vond ons in het eerste half uur van de tweede helft zelfs goed spelen. Maar na de 1-3 zie je dat we niet veel zelfvertrouwen hebben. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat duel van dinsdag met Napoli”, zei Schreuder.

Hij benadrukte nog maar eens dat zijn ploeg nog altijd een team in opbouw is, na alle wisselingen afgelopen zomer. “Vergeet niet dat er zeven spelers zijn vertrokken”, zei Schreuder. “Dat willen mensen soms niet weten. Drie weken geleden was alles nog top, maar wij zijn een team in ontwikkeling. En dat gaat nu eenmaal met ups en downs.”

