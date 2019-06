Ondanks schuurplekken is Maarten van der Weijden op weg naar zijn laatste stempels

In 2018 moest de zwemmer na 163 kilometer met zijn Elfstedentocht stoppen omdat hij zich niet goed voelde. Dat punt is hij nu iets voor 07.00 uur gepasseerd. De zwemmer is kort gestopt bij zijn eigen standbeeld in Birdaard. Hij heeft er een speciale stempel gekregen van zijn vrouw Daisy en zijn kinderen. Ook werd het nummer ‘Leef’ van André Hazes jr. gespeeld, omdat Van der Weijden dat altijd met zijn dochters zingt.

In Birdaard is hij ondanks het tijdstip toch door veel mensen aangemoedigd. Zo stond een man uit Eelde al drie dagen met zijn camper in het Friese dorp te wachten. “Dit is the place to be”, verklaarde hij zijn aanwezigheid. Volgens hem waren er meer mensen die al een aantal dagen in Birdaard aan het wachten waren.

Medische pauze

Vlak na zijn start vanochtend nam Van der Weijden rond 04.45 uur een korte medische pauze genomen. Na zijn nachtrust was hij al behandeld aan schuurplekken. Die bleven hem hinderen, dus is hij na ruim een uur zwemmen weer uit het water gehaald. Rond 05.10 uur vervolgde hij zijn tocht, meldt Omrop Fryslân. Zijn zwempak werd ingesmeerd met zalf in de hoop dat dit het schuren vermindert. Ook is het op een aantal plekken iets ruimer gemaakt. Dit was niet zonder risico, omdat er mogelijk nieuwe scheuren konden ontstaan.

In Franeker haalde Van der Weijden gisteravond zijn negende stempel. Hij is nu op weg naar Dokkum. Ook is er een eerste tussenstand bekend: met zijn Elfstedenzwemtocht heeft Van der Weijden tot nu toe 1,4 miljoen euro opgehaald. Volgens zijn woordvoerster is dat iets meer dan vorig jaar. Toen stond de teller rond deze tijd iets onder de 1,2 miljoen.

Van der Weijden kroop zondagavond rond 23.45 uur in zijn tentje op de begeleidingsboot om een paar uur te gaan slapen. De zwemmer is twee kilometer voor het dorpje Bartlehiem gaan rusten. Kort voor de zwemmer daar aankwam, vroeg hij nog aan de organisatie of dat wel bekend was bij de dorpsbewoners. Hij wilde niet dat zij vergeefs langs de kant op hem bleven wachten.

Maarten van der Weijden stempelt in Hindeloopen. Beeld ANP

Gigantisch

“Maarten voelt zich supergoed. Hij eet goed en hij drinkt goed. In Franeker werd hij gedragen door al die mensen die hem toejuichten. Het was gigantisch” zegt een woordvoerster van het team van Van der Weijden. Ze kon nog niet zeggen hoe laat de langeafstandszwemmer in Dokkum wordt verwacht.

Van der Weijden was zondag rond 17.00 uur bij de sluis in Wier, dat westelijk ligt van Berlikum. Omdat hij niet loopt of kluunt, wordt hij in een soort draagzak met een kraan langs die sluis vervoerd. Een arts uit het team van Van der Weijden liet weten dat de langeafstandszwemmer de nacht ervoor 2,5 tot 3 uur had geslapen. “Dat heeft hem goed gedaan. Zaterdagavond was hij een beetje misselijk, maar daar had hij daarna geen last meer van.”

Hij zwemt ongeveer 4 kilometer per uur en kwam zaterdag even voor middernacht aan in Bolsward, waar hij zijn zevende stempel kon ophalen. Omstreeks 01.00 nam de zwemmer rust. Iets na 4 uur ‘s ochtends dook hij het water weer in met bestemming Harlingen.

Van der Weijden neemt af en toe heel even de tijd om te zwaaien naar het publiek. “Fantastisch dat zo veel mensen me helpen’’, zei hij bij een stempelpost. De zwemmer zegt dat hij zich goed voelt, los van een beetje pijn in de schouder.

Van der Weijden is vrijdag rond 17.30 uur vertrokken voor zijn krachttoer langs de Friese elf steden. De 38-jarige Noord-Hollander heeft 74 uur uitgetrokken om de tocht van 200 kilometer af te leggen. Hij hoopt maandagavond om 19.30 uur weer terug te zijn in Leeuwarden.

Vorig jaar augustus deed Van der Weijden ook al een poging de Elfstedentocht zwemmend te volbrengen. Door uitputting en te weinig eten strandde hij toen na 163 kilometer en 55 uur zwemmen. Hij haalde wel 5 miljoen euro op voor onderzoek naar kanker.

