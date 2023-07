Omtzigt zinspeelt op samenwerking ‘met alle partijen’ – maar voor hoelang?

Staat Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt op het punt om een eigen partij aan te kondigen? Nog steeds wordt zijn besluit op korte termijn verwacht. Omtzigt voert de spanning verder op.

Als hij doorgaat, is dat in elk geval met een eigen politieke constructie. Zaterdag werd bekend dat het CDA geprobeerd heeft om een ultieme verzoeningspoging met Omtzigt te ondernemen. De partij hoopte dat hij zou terugkeren of met het CDA een andere vorm van samenwerking aan zou gaan.

Maar Omtzigt wil niet met of naast het CDA de campagne in. “Zoals al vaker gezegd is het boek met het CDA dicht”, aldus zijn resolute afwijzing op verzoeningspogingen en handreikingen, die hij via Twitter verspreidt.

Een eigen partij?

In diezelfde reactie lijkt Omtzigt in elk geval veel motivatie te hebben voor politieke activiteiten. Hij voegt aan zijn ‘nee’ tegen het CDA in één adem door een opvallende uitspraak toe: “Natuurlijk blijf ik graag met alle partijen samenwerken om mijn ideeën en idealen voor Nederland te verwezenlijken”.

Zegt Omtzigt hier in omfloerste termen dat hij van plan is met een eigen partij actief te worden? De nadruk op het samenwerken en het doorgaan met samenwerking lijkt er wel op te wijzen.

Maar zo moet de uitspraak niet worden uitgelegd, aldus zijn woordvoerder Nicolien van Vroonhoven, gevraagd om uitleg. Het ‘samenwerken’ gaat over het lopende werk als Kamerlid, zegt zij. “Hij wil in elk geval tot 22 november met iedereen samenwerken. Van links tot rechts, ook met het CDA. Dat is de boodschap.”

Zo houdt Omtzigt de spanning er in. Want tot 22 november is er óók een verkiezingscampagne gaande.

Teleurstelling bij CDA

Voor het CDA is het een teleurstelling dat de oud-CDA’er nogmaals en wederom luid en duidelijk een terugkeer uitsluit, en evenmin te porren is voor toenadering tot zijn oude partij. Veel CDA’ers hoopten daar wel op.

CDA-prominent Marnix van Rij, staatssecretaris, wist onlangs de deur even op een kier te krijgen. Hij had een korte ontmoeting met Omtzigt. Binnen het CDA zong het al hoopvol rond dat Omtzigt ‘beloofde’ na te denken.

Vervolgens zocht CDA-partijvoorzitter Hans Huibers afgelopen week contact met Omtzigt voor een officieel gesprek. De partij wilde samen een streep onder het pijnlijke verleden kunnen zetten. Partijvoorzitter Huibers zou hebben aangeboden om persoonlijk excuses te maken voor de manier waarop de CDA-top in het recente verleden met Omtzigt is omgegaan.

Maar hoeveel zin had die poging van het CDA nog? Omtzigt had vlak ervoor via zijn woordvoerder aan de media laten weten dat hij een besluit over zijn toekomst zou aankondigen.

‘Deur staat nog altijd open’

Het partijbestuur van het CDA hoopt nog steeds op een gesprek, ook nu Omtzigt definitief uitsluit dat hij ooit terugkeert in de partij. Het CDA ziet nog steeds veel overeenkomst in gedachtegoed en de standpunten, ook daarom wordt gehoopt op een goede verstandhouding. “De deur staat voor Pieter altijd open, zoals we ook eerder hebben gezegd”, aldus de woordvoerder van het partijbestuur.

De wonden zijn diep, ook al is het inmiddels twee jaar geleden dat het tot een breuk kwam. Omtzigt stapte in juni 2021 uit de fractie en de partij. Hij was furieus hoe de partij met hem om was gegaan tijdens de lijsttrekkersverkiezing waar hij tweede werd na Hugo de Jonge, en hoe hij daarna zonder overleg werd gepasseerd toen de top opeens Wopke Hoekstra wilde als leider. Volgens Omtzigt werd er in de partij over hem geroddeld als ‘psychopaat’ en ‘ongeleid projectiel’.

Terugkeer was niet ondenkbaar

Toch was een terugkeer naar het CDA ook weer niet helemaal ondenkbaar. Omtzigt heeft steun van actieve CDA’ers die geld voor hem inzamelen via een steunfonds. Zijn woordvoerder Nicolien van Vroonhoven is voormalig CDA-Kamerlid. En de omstandigheden zijn veranderd: er zit een nieuwe partijtop, de oude hoofdrolspelers in het conflict zijn weg op zijn op weg naar de uitgang. Het had de weg vrij kunnen maken voor een nieuwe verstandhouding.

In plaats daarvan benadrukt Pieter Omtzigt liever iets anders: hij wil met álle partijen samenwerken. Het CDA, zo is nu duidelijk geworden, is voor hem geen partij waarmee hij een speciale relatie voelt, maar een partij als alle andere.

Een besluit van Omtzigt over zijn politieke toekomst wordt op zijn vroegst vanaf maandag verwacht.

