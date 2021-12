Omikron dwingt Nederland onmiddellijk in een harde lockdown

Lees hier alle maatregelen op een rij.

Het kabinet hakte de knoop door op dringend advies van het Outbreak Management Team (OMT), maakte premier Mark Rutte zaterdagavond bekend tijdens een plotseling ingelaste coronapersconferentie. De lockdown gaat vanaf zondagochtend 19 december 5.00 uur direct in.

Rutte zei “een somber gemoed” te hebben omdat de lockdown een “ingewikkeld verhaal” is. Daarom was ook OMT-voorzitter Jaap van Dissel aanwezig om de noodzaak toe te lichten. Op dit moment dalen de ziekenhuiscijfers, maar het OMT verwacht dat die daling door de nieuwe omikron-variant binnenkort omslaat in een razendsnelle stijging.

Net als tijdens de lockdown vorig jaar blijven alle essentiële winkels wel open. Maar de rest van de detailhandel, de horeca en de culturele sector moeten direct sluiten. Hetzelfde geldt voor niet -medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten. Ook binnensportlocaties gaan dicht, afgezien van zwembaden tijdens de zwemles. Kinderen mogen in groepen buiten sporten.

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van twee voor iedereen die ouder is dan 13 (huisgenoten uitgezonderd). Binnen geldt het advies om maximaal twee gasten te ontvangen. Tijdens de kerstdagen en op oudjaarsavond adviseert het kabinet het aantal gasten te beperken tot vier.

OMT vreest dat omikron vergelijkbaar wordt met de eerste golf

Het OMT vreest dat als er nu geen maatregelen worden genomen, het over een week al te laat is. Want als omikron net zo ziek maakt als de deltavariant, dan zal de toestroom de komende weken in ziekenhuizen en ic’s zo buitengewoon snel gaan, dat de zorg in januari totaal overbelast zal zijn. Als het kabinet niet ingrijpt, zou Nederland volgens Van Dissel afstevenen op even hoge cijfers als bij de eerste golf. Toen lagen uiteindelijk 1300 covid-patiënten op de ic.

De nieuwe variant zorgt voor een verdubbeling van het aantal besmettingen elke twee tot drie dagen. Met de maatregelen wil het kabinet die trend breken. Zo hoopt de overheid tijd te kopen. “Tijd om meer te leren over de impact van de omikronvariant, vooral over hoe ziek we ervan worden. Tijd om de golf van de deltavariant te laten afnemen, zodat er meer ruimte komt in de zorg. En tijd om iedereen een boosterprik te geven”, zo zei minister Hugo de Jonge.

De Jonge maakte bekend dat alle 18-plussers vanaf 7 januari een uitnodiging voor een booster moeten hebben gehad. Voor eind januari moet het ‘boosteroffensief’ klaar zijn. Er zijn 1,5 miljoen boosterprikken gezet. Volgens De Jonge staan er voor komende week 1,5 miljoen prikken gepland.

Aanmoedigende woorden

Rutte noemde de lockdown ‘vreselijk’ en een 'domper’ voor de detailhandel, de jongeren, ouderen en de eenzamen, die hadden gehoopt weer een normale kerst te kunnen vieren. “Laat ons allemaal een beetje op elkaar letten. Kerst is het feest van hoop, en licht in donkere dagen. Samen kunnen we veel aan, en ik ben ervan overtuigd dat we deze periode met elkaar te boven komen", zei de premier.

Volgens Rutte zijn de eerdere maatregelen tegen de deltavariant ‘succesvol’ gebleken. Dat bewijst de huidige daling van de ziekenhuisopnames. Maar alle andere Europese landen zijn deze dagen met een soortgelijk pakket maatregelen bezig om de omikron-variant te stoppen. We zitten in hetzelfde schuitje, aldus de premier.

De scholen gaan in principe weer open na de kerstvakantie. Wel moeten ze zich erop voorbereiden om alsnog digitaal onderwijs te geven. Het kabinet beslist op 3 januari of de scholen inderdaad volledig open mogen gaan.

RIVM Beeld RIVM

Engeland als voorland

In zijn voorspellingen gaat het OMT ervan uit dat omikron even ziekmakend is als de deltavariant. Of dat zo is, moet de komende tijd blijken uit het verloop van de pandemie in het Verenigd Koninkrijk. Nu is dat nog niet duidelijk.

“Het probleem is dat die variant zich niet meteen gelijkmatig verdeelt over de bevolking", zei Van Dissel. “De mensen die het eerst getroffen worden, zijn jong. Er gaat tijd overheen voordat in Engeland ook oudere generaties getroffen worden", zei Van Dissel. Pas dan is meer te zeggen over de ernst van omikron. Het expertteam adviseerde het kabinet daarom nu het zekere voor het onzekere te nemen.

Duidelijk is dat de omikron-variant van het coronavirus veel besmettelijker is dan de vorige deltavariant. En die was al veel besmettelijker dan het oorspronkelijke coronavirus. De omikron-variant verspreidt zich volgens het RIVM dubbel zo snel als de deltavariant. Waar delta er zes weken over deed voordat het zo'n beetje de enige variant in Nederland was, doet omikron dat waarschijnlijk in drie weken.

RIVM Beeld RIVM

Van Dissel vergeleek omikron met ‘iemand die een andere jas aandoet, en die je daardoor niet meer herkent’. Zo is het ook met de herkenning van het virus door de antistoffen die de Nederlandse bevolking nu heeft, op basis van vaccinaties enkele maanden geleden of doorgemaakte infecties. Een boosterprik kan dat deels oplossen.

De OMT-voorzitter riep ook ongevaccineerden op alsnog hun eerste twee prikken te halen. “Twee initiële vaccinaties helpen ook te beschermen tegen het virus.”

Nederlanders kunnen volgens Rutte nog gewoon met vakantie gaan, zo lang ze zich aan de regels houden. Vanaf aanstaande woensdag gelden wel strengere regels voor reizigers die vanuit landen buiten de Europese Schengen-zone naar Nederland willen. Ook gevaccineerden moeten dan 48 uur van tevoren een PCR-test doen en 24 uur van tevoren een sneltest.

‘Horeca voor zoveelste keer geraakt’

Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland noemt de nieuwe maatregelen “heel teleurstellend.” Hij vindt dat de branche “voor de zoveelste keer keihard geraakt is. Dit kabinet voelt geen mededogen”.

Vakbond FNV heeft begrip voor de maatregelen, zeker ook omdat er nog veel niet bekend is over de omikron-variant. De vakbond benadrukt dat zorgpersoneel op “hun laatste benen” loopt en dat ingrijpen noodzakelijk is. Vakbond CNV spreekt van “de zoveelste klap voor de horeca en retailwerknemers”. CNV noemt uitbreiding van de steunpakketten ‘noodzakelijk’, om gedupeerde ondernemers en werknemers zoveel mogelijk tegemoet te komen.

