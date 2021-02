OM wil vervolging van vader in Ruinerwold-zaak stoppen. ‘Hij zit gevangen in zijn eigen brein’

Van D. is fysiek en verstandelijk niet in staat om te worden berecht, concludeert het OM. Voortzetten van de vervolging zou zijn recht op een eerlijk proces schenden. Van D. “zit gevangen in zijn eigen brein”, aldus de officier van justitie. Zicht op verbetering van enige betekenis is er niet.

Het OM heeft de rechtbank gevraagd het OM niet-ontvankelijk te verklaren. De rechtbank beslist op 4 maart over dit verzoek. Als de rechtbank het verzoek honoreert, komt Van D. vrij.

Het OM beschuldigt Van D. er onder meer van dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht.

Er valt nauwelijks met Van D. te communiceren

Het was destijds al direct duidelijk dat Van D. ernstig beperkt was. Een verhoor van de man heeft nooit kunnen plaatsvinden. Van D.’s advocaat heeft vorig jaar al gevraagd om de vervolging te beëindigen. Een uitvoerig onderzoek door gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum wees uit dat er nauwelijks met Van D. valt te communiceren en dat niet is vast te stellen wat hij wel en niet begrijpt. Vergezeld door de officieren van justitie en Van D.’s raadslieden bezocht de rechtbank Van D. in januari om zijn toestand met eigen ogen te aanschouwen.

Het OM onderstreepte op de zitting bij de rechtbank in Assen dat het stoppen van de vervolging voor de oudste kinderen van Van D. een hard gelag is. Zij vinden het belangrijk dat hun vader wordt vervolgd voor wat hij hun heeft aangedaan. Justitie verdenkt Van D. ook van seksueel misbruik van enkele van de oudste kinderen. Zij hebben de rechtbank verzocht alsnog hun advocaat hun gevoelens te laten verwoorden in een slachtofferverklaring. De rechtbank wees dat verzoek toe.

Medeverdachte van Van D. is zijn goede vriend Josef B. Die is in oktober op vrije voeten gesteld in afwachting van zin proces.

