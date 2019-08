OM: Overleden Assenaar was betrokken bij zedenmisdrijf

Vanwege de privacy van betrokkenen brengt het OM niet meer ­informatie naar buiten over het ­lopende onderzoek naar het zedendelict. Hoewel de verdachte van de zedenzaak is overleden en dus niet kan worden vervolgd, wordt de ­zedenzaak in het kader van waarheidsvinding wel uitgezocht. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de speeltuin, kan namelijk invloed hebben gehad op het handelen van de vijf mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Assenaar, aldus een woordvoerder van het OM.

Een sectie op het lichaam van de dode man heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de doodsoorzaak, aldus het OM. Aanvullende onderzoeksresultaten komen later. Dan wordt bekend of het vijftal zal worden vervolgd.

De politie kreeg zaterdag een melding van een zedendelict met een 4-jarig meisje in een speeltuin in de Assense wijk Peelo, waarbij de overleden man betrokken zou zijn. Nog voordat agenten ter plaatse kwamen, had de vader van het meisje de man, die wilde wegfietsen, aangesproken. Daarop ontstond een worsteling en kwamen beiden ten val, bleek uit politie-onderzoek.

Vier omstanders hielden de man vast tot de politie kwam. Bij aankomst bleek hij overleden, reanimatie mocht niet meer baten. De vier mannen werden aangehouden, de vader meldde zich later zelf bij de politie. Zondagavond kwam het vijftal weer vrij, omdat er uit het politieonderzoek geen aanwijzingen naar voren zijn gekomen die wijzen op doodslag of mishandeling van het slachtoffer. Ze zijn nog wel verdachte en moeten voor de politie beschikbaar blijven.

