OM in hoger beroep tegen ‘messensteker’Malek F.

Drie misverstanden

Schuldig of niet, psychotisch of terroristisch? De Haagse rechtbank zeilde vorige maand langs vele klippen in de uitspraak waarbij Malek F. geen straf kreeg. Het debat of de wandaad van een vluchteling terrorisme is, vlamt vaker op - ook in de zaak van de gevluchte Eritreeër die in Duitsland deze week een jongen doodde door hem onder de trein te duwen. Het vonnis in de Haagse zaak riep direct kritische reacties op, onder meer op sociale media. Drie misverstanden in deze zaak.

1. Malek is vrijgesproken

Dit geldt alleen voor het terroristisch motief: anders dan het Openbaar Ministerie ziet de rechter geen bewijs dat F. expliciet het doel had om een grote groep Nederlandse burgers angst aan te jagen. De Syrische vluchteling is wel schuldig verklaard aan drie pogingen tot moord en bedreigingen van omstanders. Hij krijgt geen celstraf omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. F. is dus wel degelijk schuldig verklaard.

2. Malek heeft zijn psychiaters bedot

Dit is eigenlijk geen misverstand, maar een cruciaal debat tussen het Openbaar Ministerie en de advocaten van F. Het waren vooral de psychiater en de psycholoog die doorslaggevend waren voor de beslissing van de rechter om F. volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Ze hebben herhaaldelijk met hem gesproken en concluderen dat F. vorig jaar in een ernstige paranoïde psychose zat. Die is ‘niet te veinzen’, aldus de psychiater in de rechtszaal. De rechter herhaalde deze uitspraak letterlijk in het vonnis, en gaf aan dat hij niet anders kan dan te vertrouwen op de deskundigen. Bovendien, zo vervolgde hij, had in de jaren voorafgaand aan de heftige steekpartijen een trits mensen als gewaarschuwd voor de groeiende psychische problemen van Malek. Het Openbaar Ministerie zal in het hoger beroep alsnog moeten aantonen dat alle tegenstrijdige, en vaak opportunistisch klinkende verklaringen van F. (‘ik ben niet ziek, ik heb het mooiste gedaan wat een moslim kan doen’) niet te wijten zijn aan zijn ziekte. Ook al zeggen de experts van wel.

3. ‘Hij loopt zo weer buiten’

Met vijftien jaar cel en tbs, de strafeis van het OM, zou F. langdurig zijn opgeborgen. Maar met ‘enkel’ tbs en dwangverpleging, de maatregel die de rechter oplegde, kan dat eveneens lang duren. Een gemiddelde tbs duurt jarenlang. F. heeft een ingewikkelde rij psychische problemen: psychose, rouwstoornis en depressie. Bovendien is hij verslavingsgevoelig – hij wist in de cel al aan hasj te komen. Gebruik van verdovende middelen kan voor enorme vertraging van de behandeling zorgen. Bovendien is F. nu veroordeeld en daarom is de kans groot dat zijn naturalisatieverzoek definitief wordt afgewezen. Dat zou betekenen dat hij in Nederland helemaal niet meer vrijkomt, zelfs proefverlof kan problematisch zijn. Zijn advocaten zouden dit kunnen voorkomen door de veroordeling aan te vechten, maar F. heeft nooit ontkend wat hij heeft gedaan. Daardoor lijkt het waarschijnlijk dat er in hoger beroep hoogstens een mildere veroordeling komt - voor pogingen van doodslag in plaats van moord. Maar dat blijft een veroordeling.