OM: dode Assenaar betrokken bij een zedenmisdrijf op de speelplaats

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn voldoende feiten bekend geworden om dat te kunnen vaststellen.

Het OM zegt dat het zedenmisdrijf ook de aanleiding was voor het handelen van de vijf buurtbewoners. Eerder maakte de politie al melding van het zedendelict dat gepleegd zou zijn bij een 4-jarig meisje. De vijf mannen, onder wie de vader van het meisje, gingen om die reden op de man af. Bij deze confrontatie kwam de 32-jarige Assenaar om het leven.

De vijf mannen zijn op vrije voeten, maar ze blijven vooralsnog verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, aldus het OM. “Op het moment dat verdere onderzoeksresultaten bekend zijn, zal de officier van justitie beslissen of de verdachten al dan niet vervolgd zullen worden”, meldt het OM.

Er is inmiddels sectie verricht op het lichaam van de overleden man. Hieruit is geen direct zekere doodsoorzaak vast te stellen, aldus het OM dinsdag. “De overige onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend. Dit kan nog enige tijd duren.”

Het incident had veel impact in de wijk Peelo. Slachtofferhulp, familierechercheurs, de wijkagent en welzijnswerkers gaven in het weekend nazorg aan betrokkenen. Ook de burgemeester van Assen bracht een bezoek aan de wijk en de bewoners.

Lees ook:

Verbazing over Assen-tweet van Pieter van Vollenhoven

Op twitter wordt met verbazing gereageerd op een tweet van Pieter van Vollenhoven over de gebeurtenissen in Assen. In zijn tweet noemt Van Vollenhoven de actie van de vijf buurtbewoners “een goed voorbeeld van burgerarrest”.