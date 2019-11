Of het nou gaat om cannabis, xtc, heroïne of cocaïne, Nederland staat in ieder lijstje

Voor de derde keer onderzochten het Europese monitoringscentrum voor drugs, EMCDDA, en de politieorganisatie Europol de drugsmarkt op het continent. De waarde van de totale Europese markt is naar schatting 30 miljard euro per jaar. En Nederland speelt hierin een dominante rol.

Of het nou gaat om de handel of productie van cannabis, xtc, heroïne of cocaïne, Nederland staat in ieder lijstje. Zo wordt hier van alle landen de meeste xtc gemaakt. Ook België scoort hoog, maar daar zitten Nederlandse criminele bendes achter.

Sterker en sterker

De trend dat drugs sterker en puurder wordt, geldt ook voor xtc. De hoeveelheid MDMA per pil neemt al jaren toe. Het rapport geeft daar verschillende verklaringen voor. Zoals goedkope grondstoffen, vaak uit China geïmporteerd. En de professionalisering van het maakproces, waarvoor criminelen de kunst afkijken van de farmaceutische industrie.

Ook bij andere drugs laten Nederlandse criminelen zich gelden. Zo was de handel in heroïne uit Afghanistan lange tijd iets waar vooral Turkse bendes bij betrokken waren. De laatste tijd storten ook onder meer Engelse, Iraanse en Nederlandse groepen zich in die markt.

Het rapport constateert verder een toenemende aanwezigheid van crystal meth in Europa. De organisaties noemen het zorgelijk dat er dit jaar al drie labs werden opgerold in België en Nederland, waar Mexicanen in samenwerking met lokale criminelen de zeer verslavende drug produceerden. Daarnaast hebben Vietnamese criminelen, die eerst vooral in Tsjechië crystal meth maakten, hun aandacht verlegd naar Nederland.

Internationale aanpak

Wat moet er volgens EMCDDA en Europol gebeuren om de florerende Europese drugsmarkt een halt toe te roepen? Gezien het feit dat drugsbendes wereldwijd opereren, waarbij Europa dan wel producent (zoals bij cannabis en xtc) of doorvoerhaven (cocaïne) is, vraagt ook de aanpak om een internationale strategie, schrijven de organisaties. Ze benadrukken bovendien dat niet alleen de volksgezondheid in het geding is. Ongeveer twee derde van de drugscriminelen is ook betrokken bij andere vormen van criminaliteit. Wie deze bendes hun gang laat gaan, loopt risico op geweldsincidenten en grote economische schade.

Lees ook:

Niet alleen in Amsterdam zijn drugs een probleem

Er zijn meerdere brandhaarden in Nederland. Een overzicht.

Drugsgebruikers in Amsterdam, elke groep zijn eigen middel en motief

Het smoelenboek van de grootste spelers uit de hoofdstedelijke drugsscene.