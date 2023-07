Oekraïne zegt land terug te hebben gewonnen, maar erkent problemen te ondervinden

Mensen in Duitsland hebben in 2022 een recordbedrag van 1,01 miljard euro gedoneerd aan de slachtoffers van de Russische oorlog in Oekraïne. Dit is het hoogste bedrag dat ooit in Duitsland bij een noodsituatie is geschonken, berekende het Duitse instituut DZI in Berlijn na onderzoek bij 74 organisaties.

De vrijwillige inzet van veel mensen bij de hulpverlening in Oekraïne en de waarde van donaties in natura zijn niet in het totaal opgenomen. Het vorige recordbedrag voor noodhulp was bijna 20 jaar geleden, toen voor de slachtoffers van de tsunami eind 2004 in Zuidoost-Azië 670 miljoen euro bijeenkwam. (ANP)