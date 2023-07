Oekraïense media: Oekraïne achter aanslag op brug met drones

Oekraïense media melden dat de brug over de Straat van Kertsj, de zeestraat tussen de Krim en Rusland, is aangevallen met speciale "oppervlaktedrones" door de Oekraïense geheime dienst SBU in samenwerking met de marine. De krijgsmacht had eerder laten weten niets met de aanslag te maken te hebben en suggereerde dat de Russen zelf achter de aanslag op hun brug zaten.

Het Kremlin liet weten dat "het terroristische regime in Kiev" in de nacht van zondag op maandag een aanslag op de brug heeft gepleegd en dat een pijler is beschadigd. Bij de aanslag zijn op de brug twee doden gevallen, een echtpaar. Hun dochter is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht, meldden Russische media. Het wegverkeer over de brug is stilgelegd. De treinverbinding over de brug is naar het zich laat aanzien niet aangetast door de aanslag.

Automobilisten wordt aangeraden in plaats van de brug, de veerboot of de route door "de nieuwe regio's" te nemen. Daarmee wordt gedoeld op de sinds 2022 door Rusland bezette gebieden aan de noordkant van de Zee van Azov. Het schiereiland de Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. (ANP)